Báo cáo tại hội nghị do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trình bày khẳng định, năm 2025, Bộ Tổng Tham mưu đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn quân.

Trong đó, Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các chủ trương, giải pháp chiến lược, cơ bản, lâu dài trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; tình hình khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đồng thời, Bộ Tổng Tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án và hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình.

Bộ Tổng Tham mưu cũng chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra; chất lượng huấn luyện có nhiều tiến bộ; các hội thi, hội thao được tổ chức nghiêm túc, thực chất và đạt nhiều thành tích xuất sắc; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật, kỷ cương trong toàn quân.

Cùng với đó, Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu với Thủ tướng kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự năm 2026 bảo đảm chặt chẽ.

Công tác giáo dục, đào tạo được triển khai tích cực, chất lượng từng bước được nâng lên.

Kịp thời tham mưu chiến lược về các chủ trương, đối sách xử lý các tình huống

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tập trung chỉ đạo cụ thể hóa thành các chủ trương, kế hoạch và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả ngay từ đầu năm 2026, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 với kết quả cao hơn năm 2025.

Bộ Tổng Tham mưu tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá và nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về các chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng yêu cầu triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án và chính sách, pháp luật đã ban hành. Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc quyết liệt triển khai “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và hành động theo phương châm “5 vững”: “Chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội...

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục đột phá, đổi mới về tổ chức và phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện tình huống nâng cao, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại; tích cực truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao sức cơ động cho bộ đội.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.