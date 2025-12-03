XEM VIDEO:

Nguồn VTV

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 8 triệu người khuyết tật. Người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí giáo dục, học tập.

Cả nước có 165 cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người khuyết tật (104 cơ sở công lập và 61 cơ sở ngoài công lập). Các cơ sở này đang chăm sóc khoảng 25.000 người khuyết tật, tâm thần và quản lý khoảng 80.000 người khuyết tật, người tâm thần tại cộng đồng.

Khảo sát thực tế cho thấy việc tiếp cận giao thông chưa phù hợp với việc di chuyển của người khuyết tật; sử dụng các thiết bị trợ giúp người khuyết tật là một trong những vấn đề khó khắc phục nhất.

Nhiều công trình xây dựng trước đây chưa tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật. Số lượng người khuyết tật được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội còn ít.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc chăm lo cho người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm, đạo lý mà còn là thước đo của sự văn minh, hiện đại; là yêu cầu của phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư yêu cầu hướng tới mục tiêu rất rõ ràng: không để bất kỳ người khuyết tật nào bị bỏ lại phía sau. Mọi người khuyết tật đều có cơ hội sống tốt hơn mỗi ngày.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu làm rõ và hoàn thiện các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận, phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Việc xây dựng chính sách cho người khuyết tật trong giai đoạn hiện nay phải đổi mới tư duy, chuyển cách tiếp cận từ y tế, chăm sóc sang cách tiếp cận xã hội hòa nhập.

Theo Tổng Bí thư, phải xây dựng các chính sách pháp luật tiếp cận người khuyết tật theo mô hình xã hội chứ không phải theo mô hình tiếp cận y tế thông thường. Ông nhấn mạnh điều này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi khuyết tật không phải chỉ là vấn đề sức khỏe, khiếm khuyết chức năng mà là những rào cản xã hội, hạn chế tham gia đời sống kinh tế, văn hóa cộng đồng. Khi nhìn nhận đúng bản chất này, chính sách phải hướng đến việc loại bỏ định kiến, giảm bất bình đẳng, mở rộng cơ hội, trao quyền cho người khuyết tật như những chủ thể phát triển chứ không phải đối tượng bị động chăm sóc.

Địa phương phải chịu trách nhiệm nếu trẻ khuyết tật không được đi học

Tổng Bí thư cho rằng Nhà nước cần tập trung vào các chính sách giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề phù hợp; cơ chế ưu đãi trong tuyển dụng, tiếp cận hạ tầng giao thông, công trình công cộng; tăng cường chuyển đổi số, các công cụ công nghệ hỗ trợ người khuyết tật...

Chính sách an sinh xã hội cũng phải đảm bảo mức sống tối thiểu, hỗ trợ sinh kế, nhà ở, trợ giúp pháp lý để người khuyết tật có điều kiện hòa nhập một cách thực chất. Cộng đồng cần được nâng cao nhận thức, xóa bỏ kỳ thị, thúc đẩy mô hình xã hội không rào cản và tiếp cận cho tất cả.

Cùng với đó, Tổng Bí thư cho rằng cần khuyến khích khu vực tư nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia sâu rộng vào các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, tạo ra việc làm, sáng tạo sản phẩm, dịch vụ thân thiện khác.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mạnh mẽ để mọi trẻ khuyết tật đều được phát hiện sớm, được đến trường, học tập, hòa nhập. Địa phương nào có trẻ khuyết tật vẫn ở nhà thì chính quyền, địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc coi giáo dục là chìa khóa để trẻ khuyết tật không bị bỏ lại phía sau. Bộ GD-ĐT cần rà soát hệ thống trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập; ưu tiên địa phương còn thiếu hoặc chưa có trung tâm phát triển học đường cho trẻ em khiếm thị, khiếm thính, đào tạo giáo viên hỗ trợ.

Tổng Bí thư đề nghị có giải pháp thiết thực, mở rộng cơ hội việc làm, sinh kế cho người khuyết tật; có những chính sách về vấn đề này cho người khuyết tật được bình đẳng, tự lực vươn lên, có cơ hội đóng góp cho xã hội.

Ông lưu ý việc tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa, phát hiện bạo lực, bỏ rơi, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật; có cơ chế báo cáo thân thiện, hỗ trợ kịp thời tại các cơ sở; chú trọng nhóm phụ nữ, trẻ em khuyết tật.

Các cơ quan tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, phân tích đầy đủ hơn, làm rõ những vướng mắc trong chính sách và thực tiễn; nêu rõ các nội dung chồng chéo giữa các chương trình; đề xuất các giải pháp mới, phù hợp với điều kiện đất nước và nhu cầu thực tế của người khuyết tật.

Tổng Bí thư giao cho Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham vấn rộng rãi để có những giải pháp thiết thực, khả thi, tác động rõ rệt; từ đó xây dựng, hoàn thiện đề án, kế hoạch, hành động cụ thể, báo cáo Ban Bí thư xem xét cho ý kiến.

Theo Tổng Bí thư, quan điểm chung là phải tạo một bước chuyển mới, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật trong cả nước. Ông nhấn mạnh mọi người khuyết tật đều có cơ hội sống an toàn, học tập, làm việc, hòa nhập và phát triển như mọi công dân khác.