Sáng 18/10, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).

Đại diện các nước ký kết gồm: Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng; Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin; Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas; Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Astrid Bergmål.

EFTA là một tổ chức liên chính phủ được thành lập nhằm thúc đẩy thương mại tự do và hội nhập kinh tế của 4 quốc gia thành viên Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ với các đối tác thương mại trên toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu chứng kiến ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA

Việc ký kết Hiệp định đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam và EFTA, bao gồm các nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo; đồng thời thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại tự do và củng cố hệ thống thương mại dựa trên luật lệ.

Đây còn là Hiệp định có phạm vi cam kết toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại hàng hóa (bao gồm thuế quan, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, hải quan và phòng vệ thương mại), thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tranh chấp, thương mại và phát triển bền vững.

Với phạm vi cam kết rộng và nội dung hợp tác đa dạng, Hiệp định được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị từ các nền kinh tế hàng đầu châu Âu.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA tiếp tục phát triển tích cực với kim ngạch thương mại song phương đạt trung bình gần 2 tỷ USD mỗi năm.

Cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai bên mang tính bổ trợ cao, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường EFTA các mặt hàng như thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị, điện tử và linh kiện; đồng thời nhập khẩu từ EFTA các sản phẩm như máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Các đại biểu tại Lễ ký kết

Nhiều tập đoàn và nhà đầu tư lớn của EFTA đã hiện diện và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, năng lượng và công nghệ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ EFTA cũng đang có kế hoạch hợp tác, đầu tư nhiều dự án lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics, cơ khí chính xác...

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass nhìn nhận việc ký kết FTA giúp thiết lập khung khổ pháp lý, góp phần cải thiện điều kiện cạnh tranh cho doanh nghiệp EFTA tại Việt Nam, tương tự những lợi thế mà doanh nghiệp Việt Nam đã có tại một số thị trường đối tác khác.

Hiệp định được kỳ vọng thúc đẩy thương mại hai chiều, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đưa các sản phẩm chất lượng cao như cà phê, trái cây, nông sản, hàng dệt may... vào thị trường EFTA đầy tiềm năng. Đồng thời, người tiêu dùng Việt Nam cũng có điều kiện tiếp cận thuận lợi với các mặt hàng chất lượng cao, dược phẩm và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến từ châu Âu.

Trong khi đó, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Stein Iversen cho rằng thủy sản là một trong những lĩnh vực hưởng lợi rõ nét nhất. Việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam sẽ giúp thủy sản Na Uy, đặc biệt là cá hồi, tăng cường đáng kể sức cạnh tranh.

Cùng với hợp tác thương mại, thu hút đầu tư chất lượng cao và tăng cường hàm lượng công nghệ trong nền kinh tế là những dư địa hợp tác nổi bật mà FTA giữa Việt Nam và EFTA mang lại.