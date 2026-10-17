Sáng 17/10, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ đã đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tổng thống và phu nhân thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Tham gia đoàn có: bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass; ông Pietro Lazzeri, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển kinh tế, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại TPHCM Werner Bardill; ông Philippe Lionnet, Trưởng đoàn đàm phán các Hiệp định Thương mại Tự do/Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu (EFTA), Cục Kinh tế Liên bang, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; bà Miriam Gurtner, Cố vấn cao cấp, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; bà Natalie Rast, Trưởng bộ phận Quan hệ Kinh tế song phương khu vực châu Á và châu Đại Dương, Cục Kinh tế Liên bang, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu...

Đón Tổng thống và phu nhân cùng đoàn tại sân bay có: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; lãnh đạo một số cục, vụ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Chiều nay lễ đón chính thức Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân sẽ được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội.

Tổng thống Thụy Sĩ sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có một số hoạt động quan trọng khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Sĩ phát triển hết sức tích cực. Vào tháng 1/2025, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Quan hệ liên nghị viện giữa hai nước cũng rất tốt đẹp. Thụy Sĩ là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 1 tỷ USD và đứng thứ 6 châu Âu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Hợp tác hai nước trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, lao động, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Nhân dịp này, 4 nước Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA - gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) dự kiến ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – EFTA tại Hà Nội. Đây là một dấu mốc quan trọng, tạo bước đột phá mới cho quan hệ kinh tế giữa hai nước. FTA sẽ tạo thuận lợi hơn để doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, mở rộng hợp tác và khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường hai bên.