Chiều 17/8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt lãnh đạo và đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự buổi gặp mặt.

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và dành tình cảm đặc biệt đối với ba lực lượng Quân đội, Công an, Ngoại giao thời gian qua.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hai Bộ, đồng thời trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để QĐND Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định trong những năm qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, đặc biệt đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược An ninh quốc gia... để đưa đất nước vững bước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

Thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã trao lẵng hoa chúc mừng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa ba Bộ sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển.