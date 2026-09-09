Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất khẳng định Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, đối tác ưu tiên và tin cậy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Medvedev đánh giá cao vai trò của quan hệ giữa Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh hợp tác có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Medvedev trên cương vị Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga với sự phát triển của Liên bang Nga, cũng như sự phát triển quan hệ Việt Nam - Nga.

Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong triển khai đường lối đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc định hướng quan hệ song phương; triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng; tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, giáo dục - đào tạo, logistics và vận tải và giao lưu nhân dân. Hai nước có thể nghiên cứu xây dựng các định hướng hợp tác chiến lược dài hạn, tạo động lực mới cho quan hệ.

Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Medvedev cho biết, Đảng Nước Nga Thống nhất và cá nhân ông ủng hộ mở rộng hợp tác về kinh tế, năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo khẳng định quan hệ giữa hai Đảng là một trong những trụ cột quan trọng tạo nền tảng chính trị, củng cố sự tin cậy chiến lược và định hướng lâu dài cho quan hệ Việt Nam - Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Đảng Nước Nga Thống nhất tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chính trị nòng cốt của Nga, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội của Đảng, đồng thời đạt kết quả tốt đẹp trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Liên bang Nga sắp tới...

Tất cả đảng phái trong Duma Quốc gia Nga đều ủng hộ Việt Nam

Hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và nhiệt liệt chúc mừng những thành quả to lớn mà Liên bang Nga đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Những thành quả đó có sự đồng hành và đóng góp rất quan trọng của Duma Quốc gia Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá quan hệ Việt Nam - Nga đã trải qua nhiều thập kỷ, được thử thách qua thời gian và những biến động của tình hình thế giới, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Việt Nam mong muốn cùng Nga tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy nền tảng tốt đẹp đó, đồng thời bổ sung những nội hàm hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và khẳng định Duma Quốc gia và các lực lượng chính trị tại Duma ủng hộ việc tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Dù có thể còn có khác biệt, tất cả đảng phái trong Duma Quốc gia Nga đều ủng hộ Việt Nam và đồng thuận trong việc tăng cường phát triển quan hệ hợp tác giữa Nga với Việt Nam.

Chủ tịch Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga sẽ làm hết sức mình để triển khai các cam kết, thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống Nga.

Đánh giá cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là cơ chế hợp tác đặc biệt, thiết thực, tạo điều kiện để cơ quan lập pháp hai nước không chỉ tăng cường quan hệ song phương mà còn trực tiếp trao đổi, rà soát việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác.

Chủ tịch Duma Quốc gia V. Volodin chia sẻ, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước là tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất. Hợp tác nghị viện cần hướng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển các quyết định và định hướng chính trị của lãnh đạo hai nước thành những kết quả mà người dân và doanh nghiệp hai nước có thể trực tiếp thụ hưởng.

Hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Matvienko, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga.

Việt Nam mong muốn tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đưa quan hệ bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang V. Matvienko xem trưng bày một số hình ảnh về quan hệ hai nước. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch V. Matvienko nhấn mạnh Hội đồng Liên bang luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam - người bạn truyền thống, tin cậy và là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hội đồng Liên bang ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương; tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Chính phủ hai nước, qua đó góp phần đưa các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể.

Hợp tác địa phương là một trong những hướng đi có nhiều dư địa, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Hai lãnh đạo nhất trí hai bên phát huy hiệu quả các quan hệ địa phương đã được thiết lập, đồng thời tích cực kết nối, hình thành thêm các cặp địa phương hợp tác mới.

Chủ tịch V. Matvienko chia sẻ, tình cảm giữa nhân dân Nga và Việt Nam được hình thành qua nhiều thế hệ và cần tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ; ủng hộ việc tăng cường trao đổi văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu thanh niên, thúc đẩy việc học tiếng Nga tại Việt Nam và tiếng Việt tại Nga.

Đánh giá Việt Nam là điểm đến ngày càng được người dân Nga quan tâm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa hợp tác văn hóa, du lịch, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế.