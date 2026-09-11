Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, trưa 11/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cho biết cộng đồng người Việt tại Pháp là một trong những cộng đồng có lịch sử lâu đời nhất ở châu Âu, hiện có nhiều hội đoàn cùng đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, sinh viên, thanh niên, là tiềm năng rất lớn để đóng góp cho đất nước.

Qua nhiều thế hệ, bà con nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Pháp, luôn gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc.

Thời gian qua, bà con đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đóng góp cho công tác nhân đạo, giáo dục, văn hóa, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, đồng thời tích cực làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị Việt - Pháp.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh mong muốn phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực của cộng đồng, nhất là nguồn lực trí tuệ; trong đó các nhà khoa học, chuyên gia người Việt tại Pháp tham gia ngày càng sâu vào các chương trình hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, không gian, công nghệ sinh học, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Các doanh nhân trở thành những cầu nối đầu tư, thương mại và công nghệ, góp phần đưa ngày càng nhiều doanh nghiệp Pháp và châu Âu đến với Việt Nam. Thế hệ trẻ người Việt tại Pháp trở thành một lực lượng kết nối mới giữa hai nước, phải giỏi cả tiếng Pháp, tiếng Việt, hiểu về Việt Nam và tự hào, sẵn sàng đóng góp cho quê hương.

Đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Ngọc Thảo Sophie, chia sẻ bà con rất quan tâm tới công cuộc đổi mới mà Đảng, Nhà nước đang triển khai để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ; đồng thời chia sẻ nguyện vọng, tâm tư làm thế nào để xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập và phát triển, đóng góp thiết thực hơn cho đất nước.

Bà Trần Ngọc Thảo Sophie khẳng định rất đồng tình với tinh thần của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp gồm nhiều thế hệ và ngày càng đa dạng nhưng có chung tình yêu quê hương, ý thức về nguồn cội và mong muốn đóng góp cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Pháp đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là thời điểm từ khi Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; khẳng định lãnh đạo hai nước cùng thống nhất đánh giá trong giai đoạn phát triển mới, quan hệ Việt Nam - Pháp phải phát triển ở tầm cao mới, mức độ mới, phương thức mới, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của cả hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề nghị chính quyền Pháp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, đóng góp đời sống cho kinh tế, xã hội, văn hóa Pháp, thúc đẩy giao lưu nhân dân; qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, sự tin cậy và gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt, tích cực của các hội đoàn, nhất là Hội người Việt Nam tại Pháp, trong thời gian qua, có nhiều đóng góp tích cực trong đoàn kết, gắn bó cộng đồng, trong quảng bá văn hóa Việt Nam, duy trì việc dạy, học tiếng Việt cho thế hệ trẻ và đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết vừa qua, nhiều chủ trương, chính sách được ban hành nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ bà con duy trì, phát huy bản sắc dân tộc; tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã được bà con nắm rõ tinh thần cốt lõi, cần tiếp tục quán triệt, tích cực triển khai đến từng người, từng gia đình tinh thần của nghị quyết này.

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách một cách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển; xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc; tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, với thế hệ trẻ, dù sinh ra ở Việt Nam hay ở đâu hãy cùng luôn tự hào về bản sắc Việt, coi đó là hành trang quý giá trong quá trình trưởng thành, cố gắng giữ gìn tiếng Việt, luôn học tập tốt, chăm lo cho gia đình và khi có cơ hội thì tham gia đóng góp xây dựng quê hương.

Biểu dương Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Nhà nước về công tác đối ngoại; trong đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu để đề xuất các giải pháp thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Pháp trên tất cả các lĩnh vực; cần tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cộng đồng và tích cực khuyến khích bà con, nhất là thế hệ trẻ chung tay để góp sức vào công cuộc phát triển của đất nước.

Theo TTXVN