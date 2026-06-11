Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu công tác kiểm sát có mặt còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp. Một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị...

Trước yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững nhưng trong bối cảnh tình hình vi phạm, tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, Bộ Chính trị cho rằng ngành Kiểm sát nhân dân phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động.

Kiên quyết chống oan, sai, không để lọt tội phạm

Về những nhiệm vụ trọng tâm, Bộ Chính trị nhấn mạnh ngành Kiểm sát nhân dân phải là một trong những trụ cột bảo vệ công lý. VKSND hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tham gia kiểm soát quyền lực Nhà nước, giữ vai trò trung tâm kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, có trách nhiệm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa và xử lý vi phạm, tội phạm trong quá trình thực thi quyền lực trong hoạt động tư pháp.

Bộ Chính trị quán triệt tinh thần kiên quyết chống oan, sai, không để lọt tội phạm, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính.

Bộ Chính trị yêu cầu bố trí người đứng đầu VKSND các cấp tham gia cấp ủy tương xứng với vị trí, chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị; phát huy cao nhất vai trò nêu gương, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, kịp thời cụ thể hóa vào các lĩnh vực công tác.

Một nhiệm vụ khác, theo yêu cầu của Bộ Chính trị là đổi mới mạnh mẽ, thực chất hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Bộ Chính trị lưu ý tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ đầu và xuyên suốt trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án, bảo đảm việc truy cứu trách nhiệm hình sự, quyết định truy tố thực sự khách quan, công bằng, đúng pháp luật, dựa trên chứng cứ hợp pháp, vì công lý và lẽ phải.

“Thực hiện nhất quán chủ trương kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa nghiêm minh, vừa nhân văn, hướng thiện”, Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ. Đồng thời, Bộ Chính trị quán triệt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "phòng ngừa là chính" với phát hiện, xử lý kịp thời, khách quan, toàn diện, xem xét đánh giá trong bối cảnh lịch sử cụ thể, lấy hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc làm căn cứ quan trọng để xử lý phù hợp.

Có chính sách không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số hành vi

Với nhiệm vụ hoàn thiện lý luận, thể chế về VKSND, công tác kiểm sát trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị yêu cầu ngành chủ động tham mưu rà soát, hoàn thiện pháp luật nhằm tạo cơ sở vững chắc để xử lý tội phạm, vi phạm; đồng thời, tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, an toàn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế.

Theo Bộ Chính trị, cần hoàn thiện pháp luật hình sự, tố tụng hình sự theo hướng hiện đại; chú trọng hoàn thiện chính sách miễn, giảm, hoãn, loại trừ, không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số hành vi, loại tội với tiêu chí, điều kiện chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa xử lý nghiêm minh và nhân đạo, khoan hồng, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết.

Cùng với yêu cầu hoàn thiện cơ chế khởi kiện vụ án dân sự, nghiên cứu xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu nghiên cứu phát triển các cơ chế xử lý phi tố tụng, cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài toà án và cơ chế thu hồi, xử lý tài sản không qua kết tội, bảo đảm giảm thiểu xung đột xã hội, tiết kiệm chi phí tố tụng và chi phí xã hội.

Ngành Kiểm sát nhân dân cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, cơ cấu hợp lý đội ngũ kiểm sát viên; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa các cấp kiểm sát và đối với kiểm sát viên.

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát vững về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh, chuyên nghiệp, liêm chính, lấy phương châm "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" làm chuẩn mực đạo đức và hành động.

Mặt khác, theo Bộ Chính trị, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức và bảo đảm điều kiện hoạt động để VKSND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới thông qua việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách, các điều kiện cần thiết để hiện đại hóa VKSND.