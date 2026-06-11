Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng là Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương hồi giữa tháng 5. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm có: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Ban Chỉ đạo còn có các ủy viên: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Quyết định cũng nêu rõ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo theo quy định của Bộ Chính trị và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Hồi giữa tháng 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Theo đó, việc kiện toàn 2 Ban Chỉ đạo là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả.

Ban Chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược; không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay Chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn, những nội dung cần báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều phối tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề liên ngành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm chính trị theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo mới phải tạo được chuyển biến thực chất, thể hiện qua việc tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện chất lượng hoạt động tư pháp, phòng, chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân, của doanh nghiệp.