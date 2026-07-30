Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (Phó trưởng Ban thường trực).

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 44 thành viên. Trong đó có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 13 thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Trưởng bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là Phó trưởng bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; xây dựng dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung), báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 trình Đại hội 15 của Đảng xem xét, quyết định. Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ thành viên và ban hành quy chế làm việc.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ Biên tập do Ban Chỉ đạo quyết định thành lập.

Theo quyết định, Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và con dấu của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.