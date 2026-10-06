Tối 6/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino cùng phu nhân.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Panama và phu nhân có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước, không chỉ mở lại những cuộc tiếp xúc cấp cao sau một thời gian dài mà còn tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam - Panama bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại chiêu đãi

Việt Nam và Panama cách nhau nửa vòng trái đất nhưng giữa hai nước có một sự gần gũi đặc biệt. Đó là sự đồng cảm của những dân tộc từng trải qua chặng đường đấu tranh lâu dài, bền bỉ để giành và bảo vệ độc lập dân tộc và quyền tự quyết; là khát vọng được làm chủ vận mệnh của mình và hôm nay là cùng hướng tới hòa bình, phát triển và một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ Việt Nam luôn ghi nhớ sự đoàn kết và ủng hộ quý báu của nhân dân các nước Mỹ Latinh, trong đó có Panama, trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm ấy là một phần đẹp đẽ trong lịch sử quan hệ hai nước.

Người Việt Nam đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Người Panama đấu tranh lâu dài để giành lại chủ quyền đối với kênh đào và vùng kênh. Hai nước đều có khí hậu nhiệt đới với mùa mưa và mùa khô rõ rệt, bờ biển dài và nhiều nghề gắn với biển.

Người Việt Nam và người Panama cùng coi trọng gia đình và cộng đồng, cùng có nền âm nhạc phong phú và những lễ hội giàu bản sắc. Cả hai dân tộc đều có tình yêu đặc biệt dành cho cà phê. Cà phê với người Việt Nam và người Panama không chỉ là một sản phẩm thế mạnh mà còn gắn với văn hóa, với đời sống và với sự hiếu khách của mỗi dân tộc.

Chính những điểm đồng điệu trong văn hóa và đời sống sẽ góp phần đưa nhân dân Việt Nam và Panama đến gần nhau hơn, để tình hữu nghị giữa hai nước không chỉ được vun đắp ở cấp độ Nhà nước mà ngày càng trở thành sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc được xây dựng trên nền tảng của tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau, sẽ luôn có sức sống lâu bền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau hơn nửa thế kỷ, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Panama là đối tác truyền thống quan trọng của Việt Nam tại Mỹ Latinh, là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Mỹ với kim ngạch thương mại hai chiều gần 500 triệu USD năm 2025. Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua có thể tự hào về những gì Việt Nam và Panama cùng nhau vun đắp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Panama tiếp tục là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với Mỹ Latinh và Caribe; Việt Nam trở thành nhịp cầu đưa Panama đến gần hơn với Đông Nam Á; sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục là nền tảng để hai nước cùng mở ra những cơ hội mới...

Phát biểu đáp từ, cảm ơn về sự quan tâm, lòng hiếu khách dành cho đoàn, Tổng thống Panama José Raúl Mulino nhấn mạnh ngoài nghi lễ ngoại giao, đó là một tình hữu nghị thân thiết, được xây dựng từ nhiều năm qua trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác chân thành, cùng mong muốn đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu

Tổng thống chia sẻ nhân dân Panama luôn khắc ghi với sự biết ơn đặc biệt ngày 6/11/1979, khi Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký Nghị định thư về việc trung lập hóa vĩnh viễn kênh đào Panama. Điều đó thể hiện sự tin tưởng, lòng dũng cảm dành cho chủ quyền của đất nước Panama của Việt Nam.

Panama dõi theo những thành tựu của Việt Nam với sự ngưỡng mộ chân thành và nhận thức được rằng việc Việt Nam ngày càng phát triển sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội lớn để quan hệ song phương được mở rộng, đi vào chiều sâu.

Tổng thống José Raúl Mulino cũng khẳng định Việt Nam và Panama là hai đất nước đều coi đại dương là nguồn sống và cơ hội phát triển.

Sự kết nối của nhân dân hai nước không phải chỉ ở đại dương mà ngay cả trên cao nguyên. Người dân Panama và người dân Việt Nam đều có đam mê với cà phê, từng hạt cà phê được trồng cũng mang bản sắc của nhân dân mỗi nước. Hai đất nước sở hữu vị trí địa lý và tiềm năng kinh tế để cùng nhau phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và Tổng thống Panama José Raúl Mulino cùng phu nhân. Ảnh: TTXVN

Panama có thể làm cửa ngõ để Việt Nam kết nối với khu vực Mỹ Latinh và Caribe, và Việt Nam có thể làm cửa ngõ đưa Panama vào khu vực Đông Nam Á. Hai cửa ngõ, hai nhịp cầu, tại hai châu lục khác nhau, nhưng từ lâu nhân dân hai nước đã biết đến nhau, cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng học hỏi để làm việc cùng nhau.

Tổng thống José Raúl Mulino tin tưởng hai nước còn có thể khai thác rất nhiều tiềm năng hợp tác khác, khẳng định cánh cửa đến Panama luôn rộng mở đối với Việt Nam và quyết tâm tăng cường mối quan hệ trên mọi lĩnh vực...