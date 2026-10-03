Bộ Ngoại giao vừa cho biết ngày 3/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng các đại sứ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các đại sứ trong việc thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết giữa Việt Nam và các nước, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đáp ứng nhu cầu và lợi ích phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, nhấn mạnh yêu cầu phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng của Việt Nam và các nước.

Các đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng sâu rộng, thực chất, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Palestine Shadi Abu Zarqa. Ảnh: TTXVN

Tiếp Đại sứ Palestine Shadi Abu Zarqa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ trước những khó khăn mà Palestine đang đối mặt, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine.

Chúc mừng các thành tựu của Việt Nam, Đại sứ Shadi Abu Zarqa cho biết, lãnh đạo và nhân dân Palestine luôn trân trọng sự giúp đỡ và ủng hộ của Việt Nam, coi đây là nguồn động viên to lớn với sự nghiệp đấu tranh của người dân Palestine.

Ông khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam để triển khai hợp tác thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Tiếp Đại sứ Séc Lukáš Kaucký, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Séc - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại Trung Đông Âu và là Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận cấp cao, đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; đồng thời tiếp tục khai thác tiềm năng, mở rộng các cơ hội và lĩnh vực hợp tác mới, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 5 tỷ USD.

Bày tỏ ấn tượng về Việt Nam tươi đẹp và gần gũi với Séc, Đại sứ Lukáš Kaucký chia sẻ hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và gắn bó. Ông đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Séc, các thế hệ người Việt Nam từng học tập tại Séc cũng như những người Séc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Séc tại khu vực. Đại sứ nhấn mạnh việc tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước sẽ là kim chỉ nam trong nhiệm kỳ.

Tiếp Đại sứ Đan Mạch Lina Gandløse Hansen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch, sự ủng hộ quý báu của Đan Mạch đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, hai bên tăng cường quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với tiềm năng; triển khai hiệu quả Đối tác Chiến lược xanh; mở rộng hợp tác về năng lượng, biển và kinh tế biển, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Với việc Đan Mạch là một cường quốc biển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, trong đó có đường bay thẳng giữa hai nước.

Đại sứ Lina Gandløse Hansen nhấn mạnh, Đan Mạch là đối tác lâu dài, tin cậy của Việt Nam. Đại sứ đánh giá cao sự phát triển thực chất của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực và khẳng định Đan Mạch sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam triển khai Đối tác Chiến lược xanh, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0”...

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Mi Yon, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Trên cơ sở kết quả các chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc trong năm 2027; rà soát và đôn đốc triển khai tốt các cam kết, thỏa thuận, văn kiện hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Mi Yon. Ảnh: TTXVN

Hai nước cần phối hợp tạo đột phá trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, lao động, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ổn định cuộc sống.

Đại sứ Lee Mi Yon trân trọng tiếp thu các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bà cho biết, Hàn Quốc coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội được tham gia vào các dự án quan trọng tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Malaysia Jamal Sharifuddin Bin Johan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Malaysia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Malaysia, mong muốn không ngừng vun đắp đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu.

Nhấn mạnh Việt Nam và Malaysia chia sẻ điểm chung trong mục tiêu và định hướng trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, hai bên sớm thống nhất chương trình hành động giai đoạn 2026-2030 để triển khai hiệu quả nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai nước cần tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn nhiều, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp Halal, nghề cá. Đại sứ Jamal khẳng định sẽ quyết tâm và nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hai nước để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD.

Tiếp Đại sứ Na Uy Stein Iversen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, mở ra những cơ hội mới về thương mại, đầu tư.

Ông đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Đối tác Chiến lược xanh, tập trung thúc đẩy hợp tác về biển, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của Na Uy là một cường quốc biển, đồng thời tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, thủy sản, ứng phó biến đổi khí hậu và khoa học - công nghệ.

Đại sứ Stein Iversen cho biết, Na Uy coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam; cho rằng việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA là một cột mốc quan trọng, cùng với Đối tác Chiến lược xanh tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước.

Na Uy sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi xanh, giảm rác thải nhựa, giảm phát thải carbon, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Na Uy mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Hà Lan Remco van Wijngaarden, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam luôn coi trọng vị thế của Hà Lan - đối tác hàng đầu tại châu Âu.

Trên nền tảng tốt đẹp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở những định hướng lớn nhằm nâng tầm quan hệ song phương trong kỷ nguyên mới. Theo đó, hai bên cần nghiên cứu, thúc đẩy khai thác đường bay thẳng nhằm tăng cường kết nối giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác, phấn đấu đưa hai nước trở thành hình mẫu về kinh tế biển và phát triển bền vững.

Đặc biệt, hai bên cần sớm xác lập khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực tiên phong như: khoa học - công nghệ, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp bán dẫn, vi mạch; cũng như đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại sứ Remco van Wijngaarden chia sẻ, Hà Lan đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác tin cậy, hiệu quả với Việt Nam, đồng thời tự hào về vị thế là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Bỉ Pieter Leenknegt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, đặc biệt từ sau thành công chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ tháng 4/2025.

Bỉ là đối tác quan trọng của Việt Nam. Hai bên còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, nhất là về năng lượng, vận tải biển, nông nghiệp...;Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, hai bên phối hợp tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác đầu tư, phát huy vai trò cửa ngõ của Việt Nam và Bỉ trong kết nối ASEAN - EU, đồng thời đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Đại sứ Pieter Leenknegt ấn tượng trước những bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng gió. Ông khẳng định, Bỉ xem Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển hợp tác năng lượng, đạt các mục tiêu về Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Đại sứ nhấn mạnh sự hiện diện tích cực của các nhà đầu tư Bỉ tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, cảng biển và khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác.

Tiếp Đại sứ Brazil Marcelo Paz Saraiva Camara, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Brazil - một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, hai bên bám sát Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2025-2030; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Hai nước cần phối hợp thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi Việt Nam - MERCOSUR, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD/năm.

Đại sứ Marcelo Paz Saraiva Camara nhấn mạnh, Brazil coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác trên tất cả lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pháp Didier Le Bret. Ảnh: TTXVN

Tiếp Đại sứ Pháp Didier Le Bret, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại những kết quả thành công từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ (tháng 9/2026). Hai nước cần ưu tiên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được sau chuyến thăm, trong đó có thúc đẩy kim ngạch thương mại thông qua các dự án, hợp đồng kinh tế trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực hàng không - vũ trụ, năng lượng nguyên tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, hai nước khai thác tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhất là việc giảng dạy tiếng Pháp, bảo tồn di sản, văn hóa và giao lưu nhân dân và đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp (10/2026).

Đại sứ Didier Le Bret đánh giá quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Ông nhất trí với các định hướng ưu tiên hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong thời gian tới và khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao.