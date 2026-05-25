Nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Đồng thời, nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la vào ngày 29/5.

Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm Singapore. Trước đó, vào tháng 3/2025, Tổng Bí thư đã thăm Singapore. Nhân chuyến thăm này, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: TTXVN

Đối thoại Shangri-la là diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 như một nền tảng cho hoạt động ngoại giao trực tiếp giữa các quan chức quốc phòng hàng đầu khu vực và thế giới. Diễn đàn này do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức.

Hội nghị bao gồm các bài phát biểu, tranh luận và các cuộc trao đổi riêng liên quan đến an ninh giữa các đại biểu.

Vào năm 2020 và 2021, sự kiện thường niên này bị hủy bỏ do đại dịch Covid-19. Năm 2022, Đối thoại Shangri-la được tổ chức trở lại với quy mô lớn nhất trong nhiều năm.

Những năm qua, diễn đàn này đã cung cấp một nền tảng có giá trị, cởi mở để các bên trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc phòng và an ninh quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương. Hằng năm, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

Hội nghị năm nay tiếp tục diễn ra tại Singapore từ ngày 29-31/5, quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân đội và quan chức quốc phòng cấp cao, các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Bắc Mỹ và các khu vực khác để thảo luận về những thách thức an ninh quan trọng.

Năm nay, lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam dự và phát biểu tại diễn đàn.

Tiến sĩ Bastian Giegerich - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành của IISS - cho biết trong những tuần đầu tiên đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cam kết chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách là một quốc gia chiến lược đang nổi lên và tham gia đối thoại với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu thế giới.

"Chúng tôi rất vinh dự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chọn Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 của IISS làm diễn đàn để thực hiện điều này" - ông Bastian Giegerich chia sẻ.