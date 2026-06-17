Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chiều nay chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cho biết đến nay đã quy tập được 1.080 hài cốt liệt sĩ trong nước, tại Lào và Campuchia; tổ chức trang nghiêm nhiều lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ.

Bộ Công an đã rà soát, cập nhật, đối soát thông tin của hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tổ chức thu mẫu ADN tại nhiều địa phương và xác định danh tính cho 23 trường hợp liệt sĩ.

Với các công trình ghi công liệt sĩ, trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, các địa phương đã được hướng dẫn rà soát, xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang trên cả nước. Bộ Nội vụ phối hợp với TP Hà Nội nghiên cứu công trình khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công với nước - một công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Nhân dịp 27/7 năm nay, Chủ tịch nước đã quyết định tặng quà cho hơn 1,5 triệu người có công với tổng kinh phí hơn 475 tỷ đồng.

Những kết quả trên thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng tốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hoàn thiện chính sách người có công hướng tới 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá nhiều nhiệm vụ đã đạt kết quả tích cực, trong đó nổi bật là Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hoạt động này không chỉ tạo khí thế tích cực mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, văn hóa tri ân của dân tộc.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Thủ tướng khẳng định đây là sự kiện chính trị, lịch sử, nhân văn quan trọng cấp quốc gia, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tri ân, tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước...

Về nhiệm vụ trọng tâm, bà đề nghị tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, thể chế liên quan đến người có công, trong đó có đề án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định liên quan, bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ.

Theo bà, cần tiếp tục tăng tốc Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, khoa học. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.

Với TPHCM, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, nghiên cứu các khu vực liên quan đến mộ tập thể trên cơ sở các tài liệu đã được giải mật, xác minh chặt chẽ, đối chứng với nhân chứng lịch sử tại các địa bàn trọng điểm.

Việt Nam sẽ tiếp nhận khoảng 30 kỷ vật của liệt sĩ cùng khoảng 30 bộ tài liệu nghiên cứu, phân tích được xây dựng trên cơ sở các tài liệu đã được giải mật của Mỹ. Các kỷ vật, tài liệu sẽ được tiếp nhận trước ngày 27/7, đồng thời kết nối với nguồn kỷ vật đang được lưu giữ tại các trung tâm Lưu trữ quốc gia để trao tặng cho thân nhân liệt sĩ tại hội nghị, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, ý nghĩa sâu sắc của hoạt động tri ân.