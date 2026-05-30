Tiếp lãnh đạo Tập đoàn CapitaLand Development, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quá trình đầu tư, kinh doanh của CapitaLand tại Việt Nam trong hơn 32 năm qua, đặc biệt trong phát triển các dự án lĩnh vực bất động sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Jonathan Yap, Tổng giám đốc Tập đoàn CapitaLand. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hoan nghênh định hướng của CapitaLand tiếp tục phát triển các dự án tại Việt Nam, nhất là theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối với hạ tầng đô thị và đóng góp vào quá trình nâng cấp các đô thị lớn của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có CapitaLand, trong quá trình nghiên cứu, triển khai và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Jonathan Yap, Tổng giám đốc Tập đoàn CapitaLand. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lãnh đạo Tập đoàn CapitaLand bày tỏ ấn tượng về những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong thời gian gần đây về tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục đầu tư kinh doanh của Việt Nam theo hướng phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa điều kiện, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường số hóa, áp dụng khoa học công nghệ để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Singapore. Đại diện Tập đoàn CapitaLand cho biết thời gian tới mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực đô thị, nhà ở xanh, bất động sản công nghiệp, logistics và trung tâm dữ liệu xanh.

* Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quá trình hoạt động của Sembcorp tại Việt Nam trong khoảng 30 năm qua, đặc biệt thông qua mô hình khu công nghiệp VSIP và các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Wong Kim Yin, Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu, tiến tới 34 tỉnh, thành của Việt Nam đều có ít nhất 1 khu công nghiệp VSIP và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Wong Kim Yin, Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bày tỏ ủng hộ đề xuất mỗi tỉnh, thành của Việt Nam có ít nhất 1 khu công nghiệp VSIP, lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp cho biết, là một trong những doanh nghiệp Singapore có hiện diện lâu dài và gắn với các biểu tượng hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore, đặc biệt là mô hình VSIP, tập đoàn mong muốn tiếp tục đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trong cùng lĩnh vực sang tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

* Tiếp lãnh đạo Tập đoàn SATS, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận quá trình hợp tác lâu dài giữa SATS và Vietnam Airlines trong phát triển; cho biết Việt Nam đang ưu tiên phát triển hạ tầng hàng không và logistics hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, du lịch và kết nối quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Bob Chi, Tổng giám đốc điều hành Công ty SATS. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Khẳng định Việt Nam hoan nghênh SATS tiếp tục quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị SATS tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines và các cơ quan, đơn vị liên quan để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, nhất là trong khai thác nhà ga hàng hóa, quản lý logistics sân bay, đào tạo nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm vận hành và kết nối các sân bay của Việt Nam với mạng lưới vận tải, logistics quốc tế, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, pháp luật Việt Nam và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Bob Chi, Tổng giám đốc điều hành Công ty SATS. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lãnh đạo Tập đoàn SATS cho biết muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào phát triển, vận hành nhà ga hàng hóa hàng không, dịch vụ logistics sân bay và mở rộng hợp tác tại các cảng hàng không trọng điểm; tích cực chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật trong vận hành nhà ga hàng hóa hàng không và logistics sân bay; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không của Việt Nam.

* Tại buổi tiếp, đại diện Công ty SEA Limited bày tỏ vinh hạnh được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Đại diện Công ty SEA Limited bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ; mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính; xây dựng hệ thống logistics hiện đại tại Việt Nam.

Ghi nhận hoạt động của Shopee, ShopeePay và SPX tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí với đề xuất mở rộng hợp tác tại Việt Nam; khuyến khích SEA Limited tăng cường hợp tác góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng số trong khu vực.