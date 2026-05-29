Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Tham gia đoàn chính thức có: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

Đoàn chính thức còn có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh.

Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Josephine Teo; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn tại sân bay, về phía Singapore có: Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Josephine Teo; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh; Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Zhou Suli.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh và phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Trong thời gian ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La ngày 29/5.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực hợp tác. Điều này được thể hiện rõ qua tần suất các chuyến thăm cấp cao, các cấp và sự hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam cả trên lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối, tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Singapore cũng là nước đi đầu về hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Kim ngạch thương mại hai nước tăng theo từng năm, năm 2021 đạt 8,3 tỷ USD; năm 2022 đạt trên 9,16 tỷ USD; năm 2023 đạt 9 tỷ USD; năm 2024 đạt 10,3 tỷ USD; năm 2025 đạt hơn 31,3 tỷ USD; 4 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 4,5 tỷ USD.

Đối thoại Shangri-la là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức thường niên tại Singapore, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Đây là diễn đàn có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la – bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn - thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.