Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhắc lại chuyến thăm chính thức vào tháng 3/2025 đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và các cuộc hội kiến, hội đàm rất hiệu quả.

Tổng thống tin tưởng chuyến thăm lần này và cương vị mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra nhiều cuộc thảo luận, trao đổi sâu sắc hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao và bày tỏ ngưỡng mộ sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển năng động, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và phức tạp như hiện nay, Tổng thống nhấn mạnh cá nhân ông và các lãnh đạo Singapore rất trông chờ phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la tối nay, qua đó hiểu thêm tầm nhìn của Việt Nam với khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ thông điệp Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, quyết tâm xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới.

Tại hội đàm, hai lãnh đạo chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam đánh giá cao Sáng kiến lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến vì hiểu tầm quan trọng của năng lượng đối với phát triển, nhất là khoa học - công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng.

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Hai lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân.

Hai lãnh đạo cùng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam đăng cai APEC; thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, hiệu quả.

Nâng tầm hợp tác chiến lược Việt Nam - Singapore

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Lawrence Wong.

Thủ tướng Singapore chia sẻ hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc cấp cao mà gần đây nhất là cuộc gặp với Thủ tướng Lê Minh Hưng trong dịp Hội nghị cấp cao ASEAN tại Cebu, Philippines.

Bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu phát triển của Việt Nam, ông cho rằng với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025, quan hệ hai nước còn rất nhiều dư địa để hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, mở ra cơ hội hợp tác to lớn, tiếp thêm xung lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Singapore trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Singapore.

Việt Nam quyết tâm xây dựng thành công mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt và đây cũng chính là những lĩnh vực mới mà Việt Nam ưu tiên hợp tác với Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách bộ máy hành chính, tinh gọn, giảm các đầu mối và cải cách thủ tục hành chính, hướng tới một hệ thống nhà nước hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả như Singapore.

Hai lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác nổi bật, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư. Ảnh: TTXVN

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 12 tỷ USD năm 2025. Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế gần 100 tỷ USD, trong đó các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được đánh giá là mô hình hợp tác thành công tiêu biểu, dự kiến năm nay sẽ đạt mốc 30 VSIP nhân dịp 30 năm hiện diện tại Việt Nam.

Trao đổi về phương hướng hợp tác, hai lãnh đạo nhất trí nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Hai nước đưa hợp tác khoa học - công nghệ vào triển khai thực chất, tổ chức Diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ chiến lược giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ Đối tác kinh tế xanh - kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon; phát triển Trung tâm tài chính quốc tế; phát triển hệ thống VSIP thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao.

Hai lãnh đạo chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về hợp tác kênh đảng, tư pháp, phục hồi chuỗi cung ứng và giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, Nghệ An 4, Ninh Bình, Hải Phòng… Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành, quản trị Trung tâm dữ liệu quốc gia và Trung tâm tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Singapore đánh giá cao hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore, khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực.