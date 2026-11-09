Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả của Tập đoàn Sojitz tại Việt Nam trong 40 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn lớn của Nhật Bản không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà tiếp tục là đối tác tin cậy, lâu dài, cùng Việt Nam phát triển hạ tầng công nghiệp, năng lượng và các chuỗi giá trị mới.

Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz cho biết tập đoàn hoạt động đa ngành, gồm ô tô, hàng không, cơ sở hạ tầng, năng lượng, kim loại và khoáng sản, hóa chất, nông nghiệp và hàng tiêu dùng; tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế với Việt Nam. Ông Masayoshi Fujimoto nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho tập đoàn đầu tư hiệu quả tại Việt Nam thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới được tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại diện Tập đoàn Sojitz đã trình bày khái quát một số dự án trọng điểm đầu tư tại Việt Nam; cho biết trong thời gian tới, tập đoàn định hướng tăng cường liên kết giữa các hoạt động kinh doanh để hình thành các cụm kinh doanh tích hợp, đồng thời tìm kiếm cơ hội mới trong hạ tầng công nghiệp, năng lượng sạch và tiêu dùng thông qua hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn Sojitz tập trung đầu tư hợp tác tại Việt Nam vào 4 ưu tiên: đầu tư phát triển điện lực và năng lượng sạch; phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và vật liệu tiên tiến; phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng số; củng cố các dự án hiện hữu, hình thành cụm kinh doanh tích hợp. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Việt Nam cùng tập đoàn đưa quan hệ hợp tác sang một giai đoạn mới, từ các dự án riêng lẻ sang các cụm kinh doanh tích hợp, tận dụng lợi thế liên kết giữa các lĩnh vực.

Trên cơ sở 40 năm hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đã đến lúc Việt Nam và Tập đoàn Sojitz xây dựng một chương trình hợp tác có tầm nhìn dài hạn hơn; đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết sẽ cùng đồng hành với tập đoàn để triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững.

Tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SBI Holdings, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả tích cực của SBI Holdings trong các hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản, tài chính tiêu dùng, công nghệ chuyển đổi số; mong muốn SBI Holdings từng bước chuyển dịch từ vai trò nhà đầu tư tài chính sang đối tác phát triển hệ sinh thái kinh doanh đa ngành tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SBI Holdings (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc tiếp, ông Yoshitaka Kitao cho biết SBI Holdings là một trong những tập đoàn tài chính - đầu tư hàng đầu Nhật Bản, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, cung cấp các giải pháp từ đầu tư, huy động vốn, quản lý tài sản đến thanh toán và các dịch vụ tài chính số.

Trong giai đoạn tiếp theo, SBI Holdings dự kiến tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư và hợp tác chiến lược tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Sun Group thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới nghiên cứu và thành lập liên doanh để triển khai các dự án kinh doanh trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc hợp tác với Sun Group có thể trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, hạ tầng và dịch vụ thế hệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SBI Holdings (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nhu cầu huy động các nguồn lực tài chính trung, dài hạn cho phát triển hạ tầng chiến lược, năng lượng, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế là rất lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn và hội nhập quốc tế; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Tiếp ông Toru Nakashima, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui Financial (SMBC Group), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực, thiết thực của SMBC trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, góp phần phát triển thị trường tài chính, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp ông Toru Nakashima, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui Financial (SMBC Group). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ông Toru Nakashima cho biết Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược quan trọng của Tập đoàn SMBC tại châu Á. Trong hơn 30 năm hoạt động, SMBC đã thu xếp và kết nối trên 20 tỷ USD vốn quốc tế cho các lĩnh vực FDI, công nghiệp, năng lượng, dầu khí, giao thông, hạ tầng và phát triển bền vững.

Quan hệ đối tác chiến lược với VPBank là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho cam kết lâu dài của tập đoàn đối với Việt Nam. Tập đoàn SMBC đã tích cực hỗ trợ hoạt động đầu tư nước ngoài và kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản với Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Ông Toru Nakashima đánh giá cao nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, bước đột phá tạo động lực mới, củng cố niềm tin vào định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Thời gian tới, Tập đoàn SMBC tiếp tục thúc đẩy tài chính xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng, thị trường vốn và hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam; mong muốn trở thành cầu nối lâu dài về nguồn vốn, doanh nghiệp và tri thức giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp ông Toru Nakashima, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui Financial (SMBC Group). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về định hướng thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị SMBC phát huy thế mạnh về tài chính quốc tế, tiếp tục nghiên cứu, phát triển những chương trình huy động và thu xếp vốn trung, dài hạn cho Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh và các ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình và giải pháp tài chính tiên tiến; thúc đẩy hợp tác giữa các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế với doanh nghiệp, chủ đầu tư Việt Nam, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng nguồn lực xã hội. Bên cạnh quy mô vốn huy động, còn cần tăng chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn; bảo đảm nguồn vốn được phân bổ vào những dự án khả thi, tạo ra giá trị gia tăng và động lực tăng trưởng mới, đồng thời kiểm soát tốt rủi ro và bảo đảm an toàn tài chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn SMBC tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức tài chính Việt Nam nâng cao năng lực tiếp cận thị trường vốn quốc tế; thúc đẩy tài trợ thương mại, tài chính xanh và tài chính bền vững.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn AEON, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực, thiết thực của AEON đối với phát triển ngành bán lẻ hiện đại, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như những đề xuất hợp tác của AEON trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp ông Motoya Okada, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đại diện AEON. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ông Motoya Okada, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đại diện AEON cho biết hiện có 11 công ty thành viên tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và phát triển trung tâm thương mại. Trong năm 2026, AEON đã mở thêm các cơ sở thương mại tại một số tỉnh, thành của Việt Nam, góp phần phát triển hạ tầng thương mại, logistics, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương và tạo thêm việc làm.

Đánh giá môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam ổn định và không ngừng được cải thiện, thị trường có nhiều tiềm năng, lãnh đạo Tập đoàn AEON khẳng định mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam; cho biết trong kế hoạch quản trị trung hạn, tập đoàn xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên chiến lược hàng đầu và sẽ huy động nguồn lực, hướng tới mục tiêu tăng gấp 3 lần quy mô kinh doanh để đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

Hoan nghênh AEON xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên chiến lược hàng đầu trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam là thị trường rất tiềm năng với hơn 100 triệu dân, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.

Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành thị trường phát triển quan trọng, đồng thời là cứ điểm sản xuất, phát triển sản phẩm và cung ứng; mong muốn AEON tiếp tục là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực bán lẻ và trở thành đối tác chiến lược đồng hành trong việc hiện đại hóa hệ thống thương mại, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, đưa ngày càng nhiều sản phẩm, thương hiệu Việt Nam tham gia mạng lưới phân phối quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Motoya Okada, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đại diện AEON. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn AEON tiếp tục phát triển tại Việt Nam các mô hình bán lẻ hiện đại, đa dạng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng địa phương; đầu tư phát triển logistics, thương mại điện tử, hệ thống phân phối thông minh và chuỗi cung ứng hiệu quả; gắn việc mở rộng mạng lưới kinh doanh với phát triển nguồn cung sản phẩm địa phương, kết nối các vùng sản xuất với thị trường tiêu dùng, góp phần giảm chi phí lưu thông, nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn AEON không chỉ mở rộng thu mua và phân phối hàng Việt Nam mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu; qua đó hình thành ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng ổn định, lâu dài cho hệ thống AEON trên toàn cầu. Tập đoàn phát huy mạng lưới phân phối quốc tế, hỗ trợ các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Nhật Bản và các thị trường khác; từng bước nâng cao tỷ trọng những sản phẩm được phát triển, sản xuất và tạo giá trị gia tăng tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Mizuho cho biết Mizuho là ngân hàng Nhật Bản đầu tiên thành lập chi nhánh tại Hà Nội và đã hiện diện tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ thông qua Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TPHCM. Mizuho hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để hỗ trợ hoạt động đầu tư, tăng cường các mối liên kết tài chính, thương mại và đầu tư, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với thị trường tài chính quốc tế. Mizuho mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của Mizuho tại Việt Nam; ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược 15 năm giữa Mizuho và Vietcombank và những thành tựu hai bên đã đạt được khẳng định một mô hình hợp tác tiêu biểu giữa định chế tài chính Nhật Bản và ngân hàng Việt Nam.

Cho rằng tiềm năng hợp tác còn lớn hơn nhiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng cao, phát triển bền vững, Việt Nam đang cần nguồn vốn lớn chất lượng cao, khuyến khích sự đầu tư hợp tác của các ngân hàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cùng mở rộng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, mà giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, đối tác, cơ hội đầu tư, thương mại với Nhật Bản và các thị trường khác; đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Tại cuộc tiếp ông Hitoshi Honna, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tầm nhìn phát triển năng lượng tái tạo tại Nhật Bản và Đông Nam Á, góp phần giảm phát thải CO2. Đây là định hướng phù hợp với những vấn đề mà Việt Nam đang đặc biệt quan tâm. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản như Erex không chỉ đầu tư từng dự án riêng lẻ mà trở thành đối tác lâu dài, cùng phát triển một ngành điện sinh khối hiện đại, bền vững và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex chia sẻ mục tiêu phát triển các nhà máy điện sinh khối tại nhiều địa phương ở Việt Nam. Thông qua việc phát triển điện sinh khối sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp làm nhiên liệu, Tập đoàn sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi bền vững sang năng lượng xanh tại Việt Nam; đóng góp vào việc nâng cao thu nhập cho khu vực nông thôn, tạo việc làm trong lĩnh vực vận hành nhà máy điện, thu gom và vận chuyển nhiên liệu. Tập đoàn mong muốn Chính phủ và Bộ Công Thương hoàn thiện cơ chế phát triển điện sinh khối, phân công đầu mối liên ngành và lộ trình giải quyết các vướng mắc; thúc đẩy hợp tác tín chỉ carbon Việt Nam - Nhật Bản theo cơ chế JCM.

Ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Erex đối với Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng hợp tác còn nhiều. Mục tiêu dài hạn phát triển các nhà máy điện sinh khối với tổng công suất hơn 1.000 MW đòi hỏi cả hai bên phải chuẩn bị bài bản về cơ chế, nguồn nguyên liệu, địa điểm và tiến độ. Với việc nghiên cứu các dự án điện sinh khối, dự án điện rác, EREX cần nghiên cứu một cách bài bản, có lộ trình rõ ràng, gắn với nhu cầu của từng địa phương và quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Theo TTXVN