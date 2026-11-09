Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, Việt Nam và Nhật Bản không chỉ là những đối tác tin cậy, mà có đầy đủ điều kiện để trở thành những đối tác đồng sáng tạo, cùng kiến tạo tương lai.

Sáng nay, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai”.

Theo TTXVN, phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh sự kiện diễn ra khi quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Những biến chuyển về công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuỗi cung ứng đòi hỏi hai bên không chỉ mở rộng quy mô đầu tư, thương mại, mà còn nâng cao chất lượng, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng. Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Tài chính đề nghị các doanh nghiệp hai bên tập trung trao đổi thực chất, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ; kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học để đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm có khả năng thương mại hóa.

Doanh nghiệp hai nước tăng cường liên kết trong các chuỗi giá trị mới, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và quản trị, tham gia sâu hơn vào hoạt động thiết kế, sản xuất và cung ứng; tìm kiếm những giải pháp huy động nguồn lực và phương thức hợp tác công - tư phù hợp, gắn đầu tư với đào tạo nhân lực, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường...

Kiến tạo những chuỗi giá trị mới

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trải qua hơn nửa thế kỷ đồng hành, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được nền tảng hợp tác sâu rộng, thực chất và tin cậy.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, với hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục đồng hành, cùng phát huy thế mạnh, cùng nắm bắt cơ hội, cùng vượt qua thách thức. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá việc hai nước triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu chung về bán dẫn trong năm nay là minh chứng thiết thực cho bước chuyển từ hợp tác kỹ thuật sang cùng nghiên cứu và phát triển công nghệ. Việt Nam và Nhật Bản không chỉ là những đối tác tin cậy của hôm nay, mà có đầy đủ điều kiện để trở thành những đối tác đồng sáng tạo, cùng kiến tạo tương lai.

Nếu trong những thập kỷ qua, Việt Nam và Nhật Bản đã cùng nhau xây dựng những công trình, phát triển những ngành sản xuất, thì trong những thập kỷ tới, hai nước cần cùng nhau sáng tạo những công nghệ mới, phát triển những ngành công nghiệp mới và kiến tạo những chuỗi giá trị mới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, đưa đồng sáng tạo trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; đẩy mạnh liên kết nghiên cứu, phát triển sản phẩm và thương mại hóa công nghệ; ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng và lợi ích chung như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và công nghiệp thông minh.

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Hai nước cần khuyến khích hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và chương trình phát triển công nghệ chung, gắn nghiên cứu với nhu cầu sản xuất và thị trường; chuyển mạnh từ tiếp nhận và ứng dụng sang cùng nghiên cứu, sáng tạo; từ sản xuất theo thiết kế sang cùng tham gia thiết kế, phát triển sản phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cùng nâng tầm liên kết kinh tế, kiến tạo những chuỗi giá trị mới, tự chủ, bền vững và có sức chống chịu cao.

Hai bên cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái tri thức, lấy con người làm trung tâm của hợp tác lâu dài. Việt Nam và Nhật Bản cần nâng tầm liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; thúc đẩy các chương trình đào tạo kỹ sư, chuyên gia công nghệ, nhà khoa học trẻ; mở rộng nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia và hợp tác giữa các cơ sở đào tạo hàng đầu. Đầu tư cho tri thức và thế hệ trẻ chính là đầu tư cho tương lai lâu dài nhất của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Hai bên đưa hợp tác công - tư trở thành phương thức quan trọng để chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành những kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở nghiên cứu thúc đẩy mạng lưới đồng sáng tạo công nghệ Việt Nam - Nhật Bản; lựa chọn những chương trình, dự án ưu tiên có khả năng triển khai và tạo giá trị thực chất; hỗ trợ thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp, bộ, ngành hai nước trong lĩnh vực: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn; năng lượng, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh; giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; y tế; tài chính - ngân hàng... Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ xem Việt Nam là địa điểm đầu tư, sản xuất hoặc thị trường tiêu thụ, mà còn là đối tác cùng nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường khu vực, toàn cầu.

Thành công của hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn tới cần được đo lường bằng những công nghệ được phát triển, những sản phẩm được tạo ra, những doanh nghiệp cùng trưởng thành và những thế hệ nhân lực chất lượng cao được đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với tinh thần “Đồng sáng tạo công nghệ, kiến tạo chuỗi giá trị tương lai”, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, cùng phát huy thế mạnh, cùng nắm bắt cơ hội, cùng vượt qua thách thức và cùng chia sẻ những thành quả phát triển.