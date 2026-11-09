Chiều 9/11, tại Nhà khách quốc gia Akasaka ở Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tại lễ đón, Thủ tướng Takaichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bước vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Nhật Bản.
Sau lễ cử Quốc thiều, Thủ tướng Takaichi Sanae mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành viên đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản và Việt Nam tham dự lễ đón.
Sau lễ đón, Thủ tướng Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Chiều 9/11, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Quốc hội Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã phát biểu chính sách trước các nghị sĩ Nhật Bản.
Nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hai nước dự kiến sẽ công bố thêm 6 đề tài nghiên cứu chung mới. Nhật Bản đặt ra mục tiêu đào tạo tổng cộng 250 nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm Nhật Bản