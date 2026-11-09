Chiều 9/11, tại Nhà khách quốc gia Akasaka ở Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại lễ đón, Thủ tướng Takaichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bước vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Nhật Bản.

Sau lễ cử Quốc thiều, Thủ tướng Takaichi Sanae mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành viên đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản và Việt Nam tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Thủ tướng Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Takaichi Sanae chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm các đại biểu Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: TTXVN