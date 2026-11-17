Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, chiều 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Trung Quốc.

Tiếp ông Vương Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn TCL, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc tập đoàn đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chiến lược quốc tế hóa từ năm 1999, duy trì sản xuất, kinh doanh hơn 27 năm, tạo việc làm cho nhiều lao động; mong tập đoàn tiếp tục gắn bó, phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn TCL. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và việc xây dựng Cộng đồng Chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; đồng thời mong muốn hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thông tin về Tập đoàn TCL, ông Vương Thành cho biết TCL là tập đoàn công nghệ, sản xuất điện tử có quy mô quốc tế và đã hiện diện lâu dài tại Việt Nam, góp phần tạo việc làm, xuất khẩu và phát triển hệ sinh thái điện tử. Ông khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, đào tạo nhân lực, mở rộng hợp tác, thu hút các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng.

Từ hoạt động thực tiễn, Tổng Giám đốc Tập đoàn TCL đề xuất tăng cường chính sách hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành sản xuất, khắc phục thiếu hụt lao động có kỹ năng; hợp tác về công nghiệp phụ trợ; triển khai sớm những dự án mới tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt. Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư có chất lượng, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, tăng cường liên kết với khu vực kinh tế trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn TCL. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hoan nghênh Tập đoàn TCL tiếp tục coi Việt Nam là một địa bàn chiến lược trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư vào công nghệ hiển thị, điện tử thông minh, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp hỗ trợ và các công đoạn có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Ghi nhận những kiến nghị của tập đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TCL chủ động cùng các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và viện nghiên cứu của Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế; tăng cường thực tập, đào tạo tại doanh nghiệp, phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cán bộ quản lý người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trân trọng các nhà đầu tư có chiến lược dài hạn, hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội; bày tỏ mong muốn Tập đoàn TCL tiếp tục phát huy kết quả hợp tác, có thêm các dự án chất lượng cao, đồng hành cùng Việt Nam phát triển nền công nghiệp hiện đại và nâng cao năng lực tự chủ. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chery Holdings, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Chery coi Việt Nam là địa bàn đầu tư chiến lược và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển sản xuất công nghiệp, công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Yin Tongyue (Doãn Đồng Dược), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tập đoàn Kiểm soát Chery. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng.

Việt Nam ưu tiên dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng phát triển ngành công nghiệp mới, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước; mong Chery phát huy năng lực nghiên cứu, sản xuất, quản trị và mạng lưới thị trường để hợp tác phát triển công nghiệp ôtô hiện đại, xanh, thông minh và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chery Holdings cho biết Chery là tập đoàn đa ngành, lấy công nghiệp ôtô làm trọng tâm, với các hoạt động sản xuất xe du lịch, xe thương mại, linh kiện, công nghệ ôtô, tài chính và dịch vụ liên quan. Ngoài ra, tập đoàn còn hoạt động trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất ôtô, xe năng lượng mới, công nghệ kết nối thông minh, linh kiện ôtô và các giải pháp công nghiệp liên quan.

Tập đoàn Chery xác định Việt Nam là địa bàn chiến lược tại Đông Nam Á; mong muốn thúc đẩy hợp tác góp phần phát triển công nghiệp ôtô, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng tại Việt Nam và mở rộng và tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn doanh nghiệp lớn không chỉ đầu tư sản xuất mà còn mở rộng nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; hợp tác với đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam; đào tạo kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý người Việt Nam để từng bước làm chủ công nghệ; đề nghị Tập đoàn Chery có lộ trình nâng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển nhà cung ứng linh kiện, vật liệu và dịch vụ trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Kiểm soát Chery. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hoan nghênh hai Tập đoàn Chery Holdings và Tập đoàn Geleximco (Việt Nam) đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và ghi nhận kế hoạch nghiên cứu các dự án đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ưu tiên dự án sản xuất ôtô, xe năng lượng mới, linh kiện và công nghệ cao có thể triển khai thực chất; tin tưởng hợp tác của hai tập đoàn Chery-Geleximco trở thành mô hình liên kết hiệu quả giữa tập đoàn công nghệ quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy năng lực công nghiệp trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bình đẳng; mong tập đoàn Chery phối hợp với Geleximco triển khai hợp tác thiết thực, góp phần phát triển công nghiệp Việt Nam hiện đại và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng (ZTE), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Tập đoàn ZTE đã tham gia hợp tác hiệu quả, phát triển hạ tầng viễn thông và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam; mong tập đoàn tiếp tục hợp tác lâu dài, hiệu quả với các đối tác Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Xu Ziyang (Từ Tử Dương), Tổng giám đốc Tập đoàn ZTE. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ông Từ Tử Dương cho biết là tập đoàn công nghệ viễn thông có quy mô quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông, mạng di động và cố định, thiết bị đầu cuối, hạ tầng tính toán, trung tâm dữ liệu và năng lượng số. Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng có thế mạnh về công nghệ truyền dẫn quang, mạng truy nhập cố định, máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống lưu trữ, mạng tính toán, trung tâm dữ liệu xanh, giải pháp tích hợp “kết nối + tính toán” và các ứng dụng số trong công nghiệp. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác với Việt Nam về hạ tầng số và chuyển đổi số.

Trong thời gian qua, tập đoàn đã hợp tác với Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác về nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT); cử kỹ sư Việt Nam tham gia chương trình đào tạo chuyên môn trong khuôn khổ hợp tác Trung Quốc-Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn ZTE. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong thời gian tới, Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng mong muốn hợp tác với Việt Nam về phát triển trung tâm dữ liệu xanh, điện toán đám mây, viễn thông, hạ tầng AI, máy chủ, lưu trữ và mạng tính toán; quản lý thông minh tại các ngành điện tử, cơ khí chế tạo, thông qua dự án thí điểm đào tạo nhân lực, trao đổi kỹ thuật, xây dựng phòng thí nghiệm, phát triển năng lực công nghệ trong lĩnh vực AI và mạng tính toán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ quan liên quan của Việt Nam lựa chọn một số dự án thí điểm; đề nghị tập đoàn chủ động phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm và dự án hợp tác thực hành; chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Việt Nam có khả năng nghiên cứu, vận hành và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng cụ thể hóa các định hướng nêu trên thành chương trình, dự án hợp tác với đối tác Việt Nam, xác định rõ mục tiêu, công nghệ, nguồn lực và hiệu quả dự kiến; đồng thời quan tâm phát triển nhà cung cấp, đối tác công nghệ và năng lực nghiên cứu tại Việt Nam.

Theo TTXVN