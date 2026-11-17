Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và chúc Trung Quốc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2026. Ông cho biết, Việt Nam mong muốn phát huy kết quả của Năm APEC 2026 và đề nghị Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự trân trọng về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung Quốc lần thứ hai trong năm nay. Điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ Trung - Việt, cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với hội nghị cấp cao APEC do Trung Quốc chủ trì tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027, đồng thời đề nghị hai bên phát huy vai trò của hai nước chủ nhà APEC 2026, 2027 đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Nhằm củng cố đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục nâng tầm tin cậy chiến lược. Bên cạnh đó, hai bên cùng xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng cân bằng, bền vững và kết nối sâu hơn.

Ông cũng đề nghị, hai bên dành ưu tiên cao cho kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là tập trung triển khai quyết liệt các dự án đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, qua đó làm nền tảng cho liên kết kinh tế và công nghiệp. Hai nước cũng cần đẩy mạnh hợp tác hạ tầng năng lượng chiến lược, đặc biệt là liên kết điện.

Về hợp tác đào tạo nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, cần tiếp tục tạo chuyển biến thực chất và đề nghị Trung Quốc tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là về khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chiến lược ở cấp cao và các cấp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh - ngoại giao, góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.

Trung Quốc ủng hộ hợp tác kết nối giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chiến lược ở cấp cao và các cấp.

Cùng với đó là tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị đất nước; phát huy tốt vai trò của các cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - công an.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, ủng hộ sự hợp tác kết nối giữa Việt Nam với Vùng vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau và khu vực Tây Nam của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên cần chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là đường sắt, đường bộ cao tốc, đường thủy, liên kết điện cũng như khuyến khích đầu tư và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc hoan nghênh việc các sản phẩm chất lượng của Việt Nam xuất khẩu sang nước này nhiều hơn, cũng như ủng hộ các doanh nghiệp có uy tín của Trung Quốc tham gia vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ Việt Nam tăng cường xây dựng năng lực về AI, nhất là trong ứng dụng sản xuất và nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế xanh, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng đề nghị, hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, triển khai tốt chương trình Hành trình đỏ. Trong đó, Trung Quốc sẵn sàng khuyến khích thanh niên Trung Quốc sang thăm các di tích đỏ của Việt Nam, phối hợp triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026-2027.

Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực trên tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế.