Từ ngày 20 - 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và mang tính thời đại.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là cơ hội để truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hải

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ chia sẻ với lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm Đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại.

Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mỹ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Với Canada, trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước.

Đồng thời, chuyến thăm cũng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước.

Kỳ vọng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tự hào khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp và thực chất.

Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy, có những đóng góp chủ động, đầy trách nhiệm và mang tính đột phá trên các trụ cột cốt lõi của Liên Hợp Quốc.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết phát động "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" năm 2027-2036 do Việt Nam khởi xướng hôm 4/9. Ảnh: BNG

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã không ngừng nâng tầm vị thế quốc gia bằng việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu trên nhiều lĩnh vực then chốt...

Những thành tựu đạt được trong hơn ba thập kỷ qua giữa Việt Nam và Mỹ là toàn diện và thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực chiến lược. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc các cấp. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là điểm sáng trong quan hệ.

Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ thăm Việt Nam hồi cuối tháng 7. Ảnh: Hồ Giáp

Kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành động lực của quan hệ, với mức độ gắn kết và bổ trợ cho nhau ngày càng cao. Hai bên đang tích cực mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục phát triển hiệu quả, góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên. Cùng với đó, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế và văn hóa ngày càng mở rộng. Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Với Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc.

Đại biểu hai nước dự kỳ họp lần 3 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada hồi tháng 6 nhằm rà soát tình hình hợp tác kinh tế song phương và thống nhất tập trung thúc đẩy các nhóm ưu tiên. Ảnh: Bộ Công Thương

Tin cậy chính trị được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động; hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước.

Đồng thời, Việt Nam và Canada chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về luật pháp quốc tế, thương mại tự do và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ tương đồng. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Canada đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng kỳ vọng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Mỹ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa.