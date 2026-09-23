Chiều 23/9, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận cho 2 dự án trọng điểm hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ về khắc phục hậu quả chiến tranh do hậu quả chất độc hóa học/dioxin.

Với Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, phía Việt Nam ký kết thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế (LSPA) với Đại sứ quán Mỹ về việc bổ sung khoảng 130 triệu USD, nâng tổng mức vốn ODA không hoàn lại của Mỹ cho dự án từ 300 triệu USD lên khoảng 430 triệu USD, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm trong giai đoạn tới.

Dự án được triển khai từ năm 2019 và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, khoảng 41ha đất đã được làm sạch.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks ký kết các thỏa thuận. Ảnh: Minh Nhật

Với Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và các tỉnh trọng điểm khác, phía Việt Nam ký kết LSPA với Đại sứ quán Mỹ về nguồn viện trợ không hoàn lại của Mỹ là 91 triệu USD, trước mắt triển khai tại 2 tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi và từng bước mở rộng tới các địa bàn khác theo phạm vi, nguồn lực của dự án.

Nguồn lực này góp phần mở rộng các hoạt động hỗ trợ về y tế, phục hồi chức năng, dịch vụ xã hội, hòa nhập cộng đồng và nâng cao năng lực thực hiện chính sách đối với người khuyết tật.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh thời gian qua, hai nước đã phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Những kết quả nổi bật từ hoạt động này được lãnh đạo cấp cao 2 nước xác định là nền tảng, điểm sáng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Minh Nhật

Từ năm 2019 đến nay, hai bên cùng xử lý ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam tại sân bay Biên Hòa với kết quả đáng khích lệ, hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc. Hai nước cũng thực hiện các hoạt động hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của hơn 40.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật tại 6 tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho rằng công tác khắc phục hậu quả chiến tranh do chất độc hóa học/dioxin còn rất nhiều việc cấp bách cần thực hiện, cần phải huy động nguồn vốn lớn, lựa chọn trang thiết bị, công nghệ mới tiên tiến, hiện đại.

Việc ký kết 2 văn bản hôm nay đã khẳng định Mỹ bổ sung và nâng số vốn ODA không hoàn lại cho dự án tại Biên Hòa lên 430 triệu USD, và 156 triệu USD để thực hiện hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật đang triển khai ở 6 tỉnh, thành phố (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đồng Nai), 2 tỉnh mới Cà Mau, Quảng Ngãi và các tỉnh trọng điểm khác.

Thứ trưởng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để cùng các nhà thầu, cơ quan chức năng của Đại sứ quán Mỹ thực hiện thành công 2 dự án trọng điểm.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks chia sẻ, kể từ khi đến Việt Nam 3 tháng trước, bà đã tham gia vào một số sự kiện liên quan đến công tác giải quyết hậu quả chiến tranh, bao gồm lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam 27/7, hoạt động rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị và bàn giao tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner trước đây.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng với những bước phát triển to lớn trong công tác giải quyết vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh giữa hai nước.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu. Ảnh: Minh Nhật

Theo bà, những chương trình hợp tác đã tạo nên nền tảng quan trọng cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, phát triển sang những lĩnh vực mới.

Đại sứ khẳng định 2 thỏa thuận được ký kết là minh chứng cho cam kết chung vì một tương lai tươi sáng hơn. Mỹ cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh. Đồng thời, Mỹ cũng hoan nghênh và ủng hộ "Chiến dịch 500 ngày đêm" mà Việt Nam đang triển khai.

Đại sứ dẫn chứng việc Mỹ đã cung cấp công nghệ phân tích ADN hiện đại và các thông tin lưu trữ để giúp Việt Nam xác định danh tính hài cốt người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.