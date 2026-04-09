Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định số 457 về đặc xá năm 2026.

Theo quyết định, thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp 51 năm thống nhất đất nước (30/4), chào mừng thành công Đại hội 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/5/2026.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố quyết định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Đối tượng được đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Trong quyết định cũng nêu rõ về điều kiện được đề nghị đặc xá. Đáng chú ý, trong quyết định có nêu quy định về “đặc xá trong trường hợp đặc biệt”.

Theo đó, Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với TAND Tối cao, VKSND Tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập hồ sơ của người được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo Điều 22, Điều 23 của Luật Đặc xá để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, thực tiễn những năm qua, các đợt đặc xá được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại.

Đặc biệt, trong năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn nhưng vẫn bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đa số người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, được nhân dân đồng tình và dư luận quốc tế ghi nhận.

Ông Cấn Đình Tài chia sẻ, việc ban hành quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Đó là kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, phép nước, đồng thời thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn chặt với yêu cầu quản lý xã hội; bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong hoạch định và thực thi chính sách, hướng tới ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước.