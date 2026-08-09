Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được thực hiện theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cyndi Kiro.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang.

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hai nước trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với Australia (tháng 3/2024) và New Zealand (tháng 2/2025).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Australia và New Zealand. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với các đối tác quan trọng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và quyết tâm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, vững chắc và có chiều sâu chiến lược hơn nữa.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia và Việt Nam-New Zealand bước vào giai đoạn phát triển mới với những tiềm năng và dư địa hợp tác rộng mở, chuyến thăm tiếp thêm động lực mạnh mẽ để Việt Nam và hai nước chuyển hóa những cam kết chính trị thành chương trình hợp tác cụ thể.

Tại Australia, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi định hướng chiến lược về hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực trình độ cao. Điểm nhấn là Diễn đàn TechConnect, thúc đẩy liên kết “Ba Nhà” giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung.

Nhiều văn kiện hợp tác quan trọng dự kiến được ký ở cấp Chính phủ và giữa các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp.

Phía Việt Nam kỳ vọng tạo bước đột phá về chất: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược thực sự trở thành trụ cột tăng trưởng mới bên cạnh thương mại, đầu tư và giáo dục, qua đó nâng cao sức chống chịu của hai nền kinh tế.

Tại New Zealand, bên cạnh hội đàm, hội kiến, hai bên dự kiến tổ chức Tọa đàm Bàn tròn Doanh nghiệp và Diễn đàn Giáo dục Việt Nam-New Zealand, ký thỏa thuận hợp tác giáo dục mới cùng nhiều văn kiện quan trọng.