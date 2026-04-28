Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Trịnh Minh Mạnh, Trưởng Ban Đào tạo đại học và sau đại học, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan.

Bà Nguyễn Hương Trà, quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, kiêm nhiệm Luxembourg và Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu.

Ông Doãn Khánh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên.

Bà Châu Mai Anh, Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, kiêm nhiệm Liechtenstein.

Ông Nguyễn Thành Lê, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan, kiêm nhiệm Kyrgyzstan, Tajikistan và Georgia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho 5 Đại sứ

Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các Đại sứ nhận nhiệm vụ tại những địa bàn có vị trí rất quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, đối ngoại, do đó càng phải nhận thức sâu sắc trọng trách của mình, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa quan hệ Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, bền vững và hiệu quả.

Trong bối cảnh tình hình thế giới rất phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đối ngoại càng phải gắn chặt với tiến trình phát triển. Đối ngoại phải mở đường cho phát triển, góp phần hóa giải những thách thức, tranh thủ được những nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cùng với quốc phòng, an ninh phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Các Đại sứ phải nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; giữ vững và làm sâu sắc thêm cục diện đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Các Đại sứ cũng cần thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, nhất là các nước láng giềng, đối tác lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống; kiên trì xây dựng lòng tin, giữ đối thoại, thúc đẩy hợp tác và xử lý khéo léo các khác biệt; đồng thời kiên quyết bảo vệ các lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Đối ngoại góp phần giữ nước từ khi chưa nguy, tạo dựng một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đưa ngoại giao kinh tế, khoa học công nghệ và phục vụ phát triển vào vị trí trung tâm; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển khoa học công nghệ và mở rộng thị trường.

Các cơ quan đại diện phải trở thành các “trạm radar” phát hiện cơ hội, là cầu nối với các trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, đồng thời cũng là điểm tựa cho các doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các Đại sứ cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng địa bàn, xác định rõ thế mạnh, nhu cầu, cơ hội hợp tác, nguồn lực và kết quả phải chuyển từ “hoạt động sang sản phẩm”; từ “tư duy quan hệ sang tạo ra giá trị phát triển”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đại biểu và các Đại sứ được trao quyết định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến việc phát huy sức mạnh mềm, nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước hòa bình, ổn định, đổi mới và có trách nhiệm.

Các Đại sứ phải là người kể câu chuyện Việt Nam một cách thuyết phục, một dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng kiên cường, một đất nước đổi mới mạnh mẽ, giàu bản sắc văn hóa, một Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực cũng như của thế giới. Ngoài ra, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân phải được triển khai hiệu quả hơn.

Nhắc lại lời Bác Hồ dạy “mọi việc thành công bởi chữ đồng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng cơ quan đại diện đoàn kết, chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính.

Các Đại sứ phải xây dựng một tập thể thống nhất, kỷ luật, tận tụy, có văn hóa công vụ và có tinh thần phụng sự đất nước; phải biết tập hợp, điều phối lực lượng trong các cơ quan đại diện, phát huy sức mạnh tổng hợp, tránh chồng chéo, mọi hoạt động phục vụ lợi ích chung của quốc gia.