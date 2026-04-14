Tham gia đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Các Ủy viên Trung ương Đảng tham gia đoàn có: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Tham gia đoàn còn có ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Đây là hoạt động đối ngoại cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi được Quốc hội khóa 16 bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Trong bài viết đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tình cảm chân thành, sự trân trọng và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước cũng như mong muốn của nhân dân Việt Nam cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị, nâng tầm kết nối chiến lược và cùng nhau đề ra những tầm nhìn phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong kỷ nguyên mới.

Năm 2026 đánh dấu 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong suốt chặng đường đó, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vượt qua thử thách thăng trầm, song hữu nghị và hợp tác vẫn là dòng chảy chính. Thực tiễn lịch sử cho thấy quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai nước phù hợp với lợi ích thiết thực của nhân dân Việt Nam - Trung Quốc và có lợi cho hòa bình, phát triển của khu vực.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, mở ra những cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các cuộc hội kiến với các lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục khẳng định coi trọng việc củng cố quan hệ song phương giữa hai nước xã hội chủ nghĩa có mối gắn kết chiến lược sâu sắc; cùng đi sâu trao đổi về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định và bền vững hơn, nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ cùng gặp gỡ và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” do chính hai nhà lãnh đạo đã khởi xướng từ tháng 4/2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có bài phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, gặp gỡ một số thân nhân các nhân sĩ hữu nghị hai nước, tham dự hoặc tuyên bố khởi động một số chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa nghệ thuật, du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự kiến sẽ có các hoạt động khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo ở cả Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây.