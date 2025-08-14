Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), sáng 14/8, tại Tuyên Quang, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối cách mạng tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, tỉnh Tuyên Quang.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi thành kính tưởng niệm Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các vị tiền bối cách mạng, tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết lưu bút bày tỏ: “Mỗi lần về Tân Trào, về khu di tích, tôi lại thấy như đang được sống trong không khí hào hùng, sục sôi của những ngày chuẩn bị Cách mạng tháng Tám 1945 và 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp; với những quyết sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng có tính quyết định vận mệnh của dân tộc, khơi dậy đoàn kết, ý chí quyết tâm, tinh thần đấu tranh quật cường của quân và dân ta, đưa cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng hoàn toàn miền Bắc.

Tượng đài Bác Hồ được khánh thành hôm nay tại 'Thủ đô kháng chiến' thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và để hình ảnh Bác, vị cha già dân tộc mãi mãi là biểu tượng của niềm tự hào, truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ viết tiếp những trang sử vàng của đất nước.

Để khu di tích tiếp tục là 'địa chỉ đỏ' cho các thế hệ hôm nay và mai sau, tôi mong rằng, các đồng chí sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình tượng đài Bác một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, tấm gương vĩ đại của Bác Hồ, nhất là đối với các thế hệ trẻ, qua đó hun đúc lòng yêu nước, thương dân, tin Đảng, phát huy truyền thống kiên cường, vẻ vang của Việt Nam văn hiến và anh hùng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam 'đàng hoàng hơn, to đẹp hơn,' 'sánh vai với các cường quốc năm châu' như mong muốn của Người!”

Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng được xây dựng trên khu đất rộng, bằng phẳng với diện tích trên 1.000m2, xung quanh được bao quanh như một đóa sen nở rộ gợi nhớ về làng Sen quê Bác.

