Quốc hội cơ bản tán thành với kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân được nêu trong các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan.

Trong nhiệm kỳ, Quốc hội tổ chức 19 kỳ họp - nhiều nhất trong các khóa Quốc hội, thể hiện tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi nhân dân cần, đất nước cần”.

Chủ tịch nước thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, chủ trì chỉ đạo xây dựng, thông qua một số đề án lớn, quan trọng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chính phủ quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đoàn kết, thống nhất trong hành động để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tổ chức triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được Chính phủ chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

Chính phủ đã điều hành ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, khơi thông, giải phóng các nguồn lực cho phát triển.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Quốc hội

TAND tối cao, VKSND tối cao không ngừng nâng cao chất lượng công tác, đạt được nhiều kết quả tích cực và vượt nhiều chỉ tiêu được giao trong các nghị quyết của Quốc hội.

Kiểm toán Nhà nước phát huy tốt vai trò là cơ quan thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công quan trọng của Nhà nước, hoàn thành các kế hoạch kiểm toán Nhà nước hằng năm, triển khai nhiều chuyên đề kiểm toán có quy mô lớn.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong thời gian tới, Quốc hội yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cách thức làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phù hợp với mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước;

Quốc hội lưu ý tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, gắn với cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương, đãi ngộ, thu hút nhân tài, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với Quốc hội, nghị quyết nêu rõ việc tăng cường tính chủ động, tiếp cận thực tiễn để yêu cầu Chính phủ trình sửa đổi, hoàn thiện luật pháp kịp thời.

Quốc hội cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, bảo đảm giám sát đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết của xã hội; tăng cường giám sát thực tế, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, kết hợp linh hoạt với phương thức giám sát truyền thống nhằm nâng cao hiệu quả, tính công khai và minh bạch. Quốc hội và các cơ quan cũng cần tập trung theo dõi, đôn đốc, tái giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát nhằm nâng cao hiệu lực thực tế.

Với Chủ tịch nước, Quốc hội yêu cầu tiếp tục phát huy và thực hiện vai trò người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch nước cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với Chính phủ, Thủ tướng, Quốc hội yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; quản lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành ở cả cấp trung ương và địa phương, bảo đảm toàn diện, đầy đủ, chính xác, minh bạch, dễ tiếp cận, dễ thực hiện.

Chính phủ và Thủ tướng cần đổi mới tư duy quản lý, phương thức chỉ đạo, điều hành để phù hợp với bối cảnh mới, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của địa phương.

Quốc hội cũng lưu ý đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung trên phạm vi toàn quốc và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường.

Chính phủ và Thủ tướng cũng được yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và tâm lý e ngại trách nhiệm.

Quốc hội yêu cầu xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Với TAND tối cao, Quốc hội chỉ đạo có giải pháp căn cơ nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong giải quyết án hành chính; đẩy mạnh tranh tụng trong xét xử, tiếp tục bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong giải quyết vụ việc dân sự.

Với VKSND tối cao, Quốc hội lưu ý tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, bảo đảm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.