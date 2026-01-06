Sáng nay, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cách đây tròn 80 năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không phân biệt giới tính, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo hay chính kiến, đã trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trong hoàn cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong giặc ngoài bủa vây, cuộc Tổng tuyển cử vẫn được tổ chức dân chủ, công khai, nghiêm túc và thành công.

Với tỷ lệ cử tri tham gia lên tới 89%, 333 đại biểu Quốc hội đã được bầu ra - phản ánh sinh động tính đại diện rộng rãi, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham gia của các đảng phái, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo của cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Theo Tổng Bí thư, sự kiện lịch sử đó đã trở thành mốc son chói lọi, đánh dấu sự phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nhà nước Việt Nam mới, khẳng định một chân lý lớn "quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân".

Trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc và 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò trung tâm của đời sống chính trị pháp lý quốc gia, là thiết chế hiến định giữ vị trí then chốt trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp gắn liền với những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Mỗi bản Hiến pháp đều phản ánh trình độ phát triển của đất nước, thể hiện tư duy đổi mới không ngừng trong tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước. Đặc biệt, Quốc hội khóa 15 thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp đã đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử lập hiến, hiến định mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.

Quốc hội ngày càng thể hiện vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật; đẩy mạnh đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xây dựng pháp luật, góp phần hình thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch, ổn định cho phát triển đất nước.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội không ngừng được đổi mới, đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề lớn, bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội, gắn chặt với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tổng Bí thư nhận định, trong thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân và lịch sử, với những quyết sách kịp thời, đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của nhà nước.

Hoạt động đối ngoại nghị viện đã được đẩy mạnh toàn diện, chủ động và hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Xuyên suốt chặng đường 80 năm ấy, Quốc hội đã gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng là hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước", Tổng Bí thư khẳng định.

Trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội, đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng vẻ vang

Tổng Bí thư nêu về mục tiêu năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Để thực hiện khát vọng đó, vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

"Không có đột phá về thể chế pháp luật, không có một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao thì mục tiêu lớn lao ấy khó có thể trở thành hiện thực", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, mở đường cho đổi mới sáng tạo, cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động.

Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nguyên Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội cần đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư cho rằng, Quốc hội cần nâng cao chất lượng giám sát, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; gắn "xây" với "chống", lấy "xây" là căn bản, lâu dài; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật, chú trọng theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội.

Tổng Bí thư đề nghị nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học và minh bạch. Ngoài ra, Tổng Bí thư lưu ý cần đưa vấn đề đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang.