Hai lãnh đạo trao đổi sâu rộng về chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Đại hội mỗi Đảng, tình hình mỗi nước, tình hình thế giới và khu vực; phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng và đánh giá cao việc ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng, Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến thăm.

Chuyến thăm có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đối với mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong việc xác định đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông cũng đặc biệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Đảng tín nhiệm tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư, thể hiện sự tin tưởng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ đất nước Lào.

Hai lãnh đạo khẳng định việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào khuôn khổ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển.

Trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược lâu dài, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Hai lãnh đạo khẳng định đây không chỉ là yêu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của mỗi nước mà còn là trách nhiệm chính trị chung của hai Đảng trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tài sản chung vô giá mà các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Hai Tổng Bí thư cũng nhất trí cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, hai bên cần cụ thể hóa, tổ chức đồng bộ, hiệu quả thỏa thuận cấp cao và Tuyên bố chung Việt Nam - Lào ở vị trí trung tâm, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể.

Hai lãnh đạo nhất trí nhận thức phát huy thế mạnh của mỗi nước, tập trung triển khai các dự án đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của nhân dân hai nước, mang dấu ấn và tính biểu tượng cao cho quan hệ, ưu tiên lĩnh vực then chốt như quốc phòng - an ninh.

Việt Nam và Lào cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, tăng cường kết nối hai nền kinh tế; kết nối giao thông vận tải với những dự án lớn như cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vientiane - Vũng Áng; đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

Kết thúc hội đàm, hai lãnh đạo chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước

Hai nước nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi nước; mở rộng hợp tác viễn thông, chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Hai lãnh đạo nhất trí duy trì hiệu quả trao đổi thông tin, đánh giá tình hình quốc tế; tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế, khu vực tại diễn đàn đa phương.

Lào nhất quán chủ trương hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì hội nghị thông báo kết quả Đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào.

Với chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững bước tiến lên xã hội chủ nghĩa”, Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng trong việc đẩy mạnh đổi mới toàn diện, khẳng định vai trò lãnh đạo trung tâm của Đảng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến dự hội nghị

Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện chiến lược quan trọng, nổi bật là Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 - văn kiện có ý nghĩa định hướng lâu dài, khẳng định sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Trên cơ sở đó, Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 đã tổng kết 6 bài học kinh nghiệm có tính quy luật của cách mạng Lào và đề ra 11 chủ trương mới nhằm tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị với 10 phương hướng trọng tâm thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và dài hạn của Đảng NDCM Lào; đề ra Chiến lược phát triển 10 năm (2026-2035) hướng tới xây dựng củng cố và nâng cao các tiền đề chính trong việc hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững chắc, tăng trưởng bền vững.

Đáng chú ý, Đại hội đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 10 (2026-2030).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã làm rõ các định hướng phát triển những lĩnh vực then chốt như quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Lào nhất quán chủ trương tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam - Lào, coi đây là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam đã dành cho Lào trong suốt thời gian qua, trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực trong quá trình chuẩn bị và xây dựng các văn kiện quan trọng của Đảng NDCM Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của Đại hội 12 khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng NDCM Lào đối với sự nghiệp cách mạng, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Lào vào con đường phát triển xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư đánh giá cao những thông tin quan trọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thông báo. Những thông tin này không chỉ giúp cho Việt Nam hiểu rõ về thành công của Đại hội 12 mà còn nhận thức sâu sắc hơn về tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Lào trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp lớn của nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng NDCM Lào, nhấn mạnh các nhóm giải pháp mà Đại hội đề ra mang tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện quyết tâm rất cao trong tổ chức thực hiện.

Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội 12 Đảng NDCM Lào là hoạt động có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, mang tính dấu mốc, góp phần tăng cường hiểu biết và củng cố tin cậy chiến lược giữa hai Đảng

Những định hướng lớn về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hội nhập quốc tế gắn với giữ vững độc lập, tự chủ cho thấy tư duy phát triển rất hiện đại, phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới, đồng thời bám sát điều kiện thực tiễn của đất nước Lào.