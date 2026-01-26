Sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đã đến Hà Nội.

Ngay sau đó, đoàn xe đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith đến Phủ Chủ tịch dự lễ đón do Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân Naly Sisoulith.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón

Nghi thức bắn đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân chụp ảnh chung tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tham dự lễ đón có: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Việt Nam.

Hai em học sinh gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân những bó hoa tươi thắm. Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bước trên thảm đỏ, tới bục danh dự.

Khi Quốc ca hai nước Lào và Việt Nam vang lên, 21 phát đại bác được bắn từ Hoàng thành Thăng Long chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith thăm cấp nhà nước Việt Nam.

Sau đó, hai lãnh đạo duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam và giới thiệu đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.

Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự QĐND Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước di chuyển từ Phủ Chủ tịch đến trụ sở Trung ương Đảng để tiến hành hội đàm. Người dân Thủ đô với cờ Việt Nam, Lào và những bông hoa tươi thắm trên tay đứng dọc hai bên đường Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương hân hoan chào đón hai lãnh đạo và đoàn đại biểu hai nước.

Trong hai ngày của chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân sẽ có nhiều hoạt động quan trọng như: hội kiến, gặp gỡ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trước hội đàm

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam tại hội đàm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và đoàn đại biểu Lào tại hội đàm

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào diễn ra ngay sau Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và sâu sắc. Đây là biểu hiện sinh động và rõ nét nhất của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa Lào và Việt Nam - một mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Chuyến thăm không chỉ nhằm mục đích trực tiếp chúc mừng những thành công to lớn của Đại hội 14 mà còn thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ và cam kết chiến lược lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Việc chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào hồi đầu năm nay cho thấy Lào luôn coi trọng và đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Đại sứ tin rằng chuyến thăm cấp cao lần này sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là nội hàm mới của "quan hệ chiến lược", tạo xung lực mới để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển mà mỗi Đảng và mỗi nước đã xác định cho giai đoạn phát triển mới.