Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có các ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Bên cạnh đó có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân có: Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đại tướng Vilay Lakhamfong; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Sisay Ludetmounsone; Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Thongsalith Mangnomek; Chánh Văn phòng Trung ương Phet Phomphiphak; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Vientiane Anouphab Tounalom; Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthone Xayachack cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith đến Hà Nội

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân tại sân bay

Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, TP Hà Nội đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân

Tại sân bay, đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội với cờ Việt Nam và Lào, chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào tới Việt Nam.

Ngay sau đó, đoàn xe đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith đến Phủ Chủ tịch dự lễ đón do Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì.

Các nam nữ thanh niên trong trang phục truyền thống nhảy sạp, múa hát chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu Lào