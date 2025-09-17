Tổng Bí thư Tô Lâm sáng nay chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo về tình hình 3 năm triển khai Nghị quyết 19, đại diện Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương khái quát lại một số kết quả trong phát triển “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Trong đó, sản xuất, kinh doanh nông nghiệp phát triển khá ổn định; duy trì tốt vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2024 đạt 62,5 tỷ USD; 8 tháng của năm 2025 đạt 45,37 tỷ USD, dự báo có thể đạt 65-70 tỷ USD năm 2025.

Tổng Bí thư: Phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ chiến lược bổ sung, hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời. Ảnh: TTXVN

Nông thôn chuyển biến rõ nét trên hầu hết lĩnh vực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh. Nông dân ngày càng phát huy tốt hơn vai trò chủ thể, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao...

Về Nghị quyết số 06, báo cáo nêu rõ, từ ngày 1/7, sau khi sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã đã giảm khoảng 67%, giải thể đơn vị hành chính cấp huyện. Hệ thống hành chính được tinh gọn, tạo điều kiện nâng cấp hạ tầng đô thị và tiền đề phát triển đô thị hiện đại.

Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị ước đến năm 2025 đạt 31,5 m2/người (vượt mục tiêu 27 m2/người). Một số chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị, cây xanh, thoát nước) và hạ tầng đô thị các đô thị lớn chưa đạt mục tiêu...

Hai nhiệm vụ chiến lược bổ sung, hỗ trợ cho nhau

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết; nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề mới đặt ra sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập, hợp nhất cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư yêu cầu chỉ ra những vấn đề cần phải điều chỉnh và đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới; nghiên cứu xu hướng mới về phát triển đô thị, nông thôn hiện đại trên thế giới để bổ sung, sửa đổi các Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 06 đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Tổng Bí thư lưu ý, phải nhận thức rõ phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ chiến lược bổ sung, hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời.

Ảnh: TTXVN

Đô thị và nông thôn không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội mà còn là vấn đề chính trị, văn hóa, an sinh của người dân.

Đô thị hiện đại là văn minh là động lực của phát triển; đồng thời nông thôn giàu đẹp, văn hóa, bền vững là hậu phương vững chắc. Quan hệ đô thị, nông thôn phải được quy hoạch bài bản, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, phát triển cân bằng, hài hòa, bổ sung hỗ trợ lẫn cho nhau.

Liên quan đến việc ban hành tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, Tổng Bí thư đề nghị cần ban hành sớm, triển khai các công tác có liên quan đến địa phương, thực hiện quy hoạch, định hướng phát triển, củng cố, xây dựng chính quyền mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần có đánh giá bước đầu về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nêu rõ yêu cầu phát triển mới và đề xuất những quan điểm chỉ đạo mới; nghiên cứu kỹ, thấu đáo để ban hành Kết luận của Bộ Chính trị.

Sau Đại hội 14 của Đảng, khi các Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 06 đã thực hiện được 5 năm thì tính toán có thể ban hành Nghị quyết mới cho phù hợp với thực tiễn.

Tổng Bí thư cho rằng, đây là những vấn đề chiến lược, rất lớn, rất khó, yêu cầu tập trung cao về trí tuệ, huy động sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tham mưu định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.