Dự hội nghị sáng nay tại Hà Nội có Thủ tướng Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự, chủ trì hội nghị. Ảnh: Quân đội nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Quân ủy Trung ương trước giờ hội nghị. Ảnh: Quân đội nhân dân

Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị.

Tham dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quân đội nhân dân

Đại biểu Quân đội dự hội nghị có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị: Thượng tướng Võ Minh Lương, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thượng tướng Lê Đức Thái.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Quân đội nhân dân

Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị. Ảnh: Quân đội nhân dân

Cùng dự hội nghị có các ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các tổng cục và một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quân đội nhân dân

Tại hội nghị, các đại biểu theo dõi báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 bằng hình ảnh; nghe trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026, sau đó thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo, định hướng một số nội dung quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhân dân

