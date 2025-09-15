Tổng Cục Công nghiệp (Bộ Quốc phòng) sáng 15/9 đã tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945-15/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ hai). Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, ngày 15/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã ra sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới, trực thuộc Bộ Quốc phòng (tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tích cực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Phát triển sản xuất quốc phòng và tham gia sản xuất xây dựng nền kinh tế đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nhanh chóng chuyển đổi cơ chế quản lý, xác định lộ trình, bước đi phù hợp; coi trọng phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực khoa học-công nghệ, huy động tối đa thành tựu của nền công nghiệp quốc gia phục vụ công nghiệp quốc phòng.

Tổng cục cũng tập trung đầu tư có trọng điểm cho các sản phẩm mũi nhọn với trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại; tăng tính lưỡng dụng trong đầu tư phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất quốc phòng với kinh tế.

Tính riêng trong 5 năm gần đây, cán bộ, chiến sỹ, người lao động Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc chỉ lệnh sản xuất hơn 140 chủng loại vũ khí lục quân, vũ khí quân binh chủng; đóng mới gần 140 tàu và sửa chữa trên 380 lượt tàu quân sự các loại...

Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, vượt qua điều kiện đặc biệt khó khăn trong tiếp cận tài liệu thiết kế công nghệ sản xuất vũ khí, Tổng cục đã tập trung đột phá vào 5 hướng chính là: phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật mới; sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật; sản xuất vật tư kỹ thuật; nâng cao chất lượng sản phẩm; áp dụng công nghệ mới, hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, khả năng tự nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí để bảo vệ tổ quốc, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của quân đội, giúp quân đội làm nên những chiến công hiển hách.

Tinh thần sáng tạo và tài năng về chế tạo vũ khí đánh giặc cứu nước đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Bác Hồ đã mời kỹ sư Phạm Quang Lễ (tức Thiếu tướng GS.AHLĐ Trần Đại Nghĩa) từ Pháp về nước đảm nhiệm Cục trưởng Cục Quân giới Việt Nam. Tổng Bí thư điểm qua tiến trình lịch sử của ngành quân giới trong 2 cuộc kháng chiến khi đã nghiên cứu, cải tiến nhiều vũ khí, khí tài để chế áp, phá hủy nhiều loại vũ khí tối tân của địch.

Tổng Bí thư cho biết, công nghiệp quốc phòng đã làm chủ được một số công nghệ nền, công nghệ lõi để chế tạo thành công một số loại tên lửa; đóng mới một số loại tàu quân sự, xe quân sự; sản xuất được vũ khí hỏa lực mạnh, có điều khiển, vũ khí công nghệ cao; hệ thống radar cảnh giới; hệ thống tự động hóa chỉ huy; nghiên cứu, sản xuất được nhiều chủng loại, vật tư kỹ thuật, nguyên liệu, vật liệu làm nền cho sản xuất quốc phòng, hạn chế nhập khẩu.

Nhiều sản phẩm có thương hiệu ở thị trường trong nước và quốc tế như tàu biển, các loại thiết bị điện tử, viễn thông, sản phẩm cơ khí, hóa chất, thuốc nổ công nghiệp...

Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng. Các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện để quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Tổng Bí thư lưu ý, ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư chỉ rõ xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, công nhân công nghiệp quốc phòng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học đầu ngành có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ cao để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những vũ khí hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, có sức răn đe lớn đối với mọi kẻ thù xâm lược; kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…