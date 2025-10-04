Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ qua được tập thể Bộ Chính trị đánh giá cao.

Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, đưa lực lượng công an nhân dân (CAND) “vượt qua chính mình”, có bước trưởng thành và lớn mạnh vượt bậc, củng cố sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng CAND “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Lực lượng Công an đã tiên phong mở đường triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai.

Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng lực lượng Công an tiếp tục gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, nỗ lực bứt phá, vượt qua chính mình, lập nên những kỳ tích mới.

Đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức đối với phát triển và an ninh, lợi ích quốc gia

Tổng Bí thư đánh giá cao báo cáo chính trị. Theo ông, chương trình hành động đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đột phá chiến lược và hàng trăm nhiệm vụ cụ thể, thể hiện tính chiến đấu và tính hành động rất cao.

Về quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh CAND phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương của Đảng. CAND phải kết hợp chặt chẽ tính Đảng, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; mọi chủ trương, hoạt động của CAND đều phải vì sự vững mạnh của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự trường tồn của dân tộc, phát triển chất lượng cao của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

CAND phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo; dám hy sinh vì Đảng, vì nước, vì dân, vì sự không ngừng nâng cao uy tín, sức mạnh của CAND.

Về công tác trọng tâm, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Công an tập trung lãnh đạo, củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Đảng bộ cần chủ động nắm chắc tình hình bên trong, bên ngoài, đối tác, đối tượng; kịp thời tham mưu biến nguy thành cơ; thúc đẩy tạo ra và nắm bắt cơ hội; đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức đối với phát triển và an ninh, lợi ích quốc gia.

Lực lượng Công an phải tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới (chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số); chủ động ngăn ngừa các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới (robot, thiết bị không người lái, chiến tranh mạng…); tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh chính quyền, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng; bảo vệ lãnh đạo chủ chốt, những “rường cột” trong hệ thống chính trị, giới khoa học, công nghệ...

Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục kéo giảm bền vững tội phạm; xây dựng thành công các xã không ma túy, không tội phạm, tiến tới tỉnh không ma tuý, không tội phạm, làm nòng cốt xây dựng "xã xã hội chủ nghĩa, tỉnh xã hội chủ nghĩa".

Đảng bộ Công an cần tập trung lãnh đạo tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, nhất là AI, lượng tử, các công nghệ chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia; chăm lo xây dựng, phát huy vai trò của công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn bó máu thịt với nhân dân; phát huy cao độ đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự trong củng cố tin cậy chính trị với các đối tác; giảm thiểu âm mưu, hoạt động chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc từ bên ngoài; mở rộng không gian sinh tồn, phát triển của đất nước.

Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Công an phải phối hợp chặt chẽ với Quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; cùng với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, củng cố sức mạnh tổng hợp bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư cho rằng lực lượng Công an cần phấn đấu có bước đột phá trong phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo

Trong xây dựng Đảng, Tổng Bí thư lưu ý xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chăm lo xây dựng Đảng bộ Công an tiêu biểu, gương mẫu đi đầu, trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; tăng cường đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu.

Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đi đôi với kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ Công an. Phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, kỷ luật, chính quy, hiện đại, nhân văn, gần dân; thu hút, phát triển và trọng dụng nhân tài.

Đảng bộ Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, tiếp tục tạo bước tiến mới, nâng tầm các mặt công tác công an với tinh thần “nhiệm kỳ 2025-2030 phải tốt hơn nhiệm kỳ 2020-2025”.

Tổng Bí thư mong muốn lực lượng Công phát động phong trào thi đua Ba nhất để làm động lực cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Phong trào gồm: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, trong đó kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi và gần dân là thước đo.