Tham gia lễ khởi công còn có Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngoài ra, còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Báo Nghệ An

Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn là hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ. Đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.

Để công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi sớm thành hiện thực, góp phần vào thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả.

Địa phương phải đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và công tác giảng dạy sau này.

Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Báo Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, đối với các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát, cần thực hiện thi công bằng cả tấm lòng, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Công trình của niềm tin, của khát vọng vươn lên

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, việc khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi có ý nghĩa vô cùng to lớn; không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là công trình của niềm tin, của khát vọng vươn lên, của tình Đảng, nghĩa đồng bào.

Công trình là bước đi cụ thể, thiết thực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tương lai; đồng thời, thể hiện sinh động tinh thần nhân văn, hướng về cơ sở, vì con người, vì tương lai con em vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, ngôi trường mới không chỉ là nơi gieo mầm tri thức, mà còn là biểu tượng của niềm tin và khát vọng đổi thay, nơi những ước mơ của con em vùng biên được chắp cánh; nơi các em được học chữ, học làm người và học tình yêu quê hương, đất nước; nơi gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa các dân tộc, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã dành cho tỉnh Nghệ An nói chung và xã Na Ngoi nói riêng tình cảm đặc biệt, sự quan tâm giúp đỡ quý báu để công trình sớm được triển khai trên mảnh đất biên cương - miền Tây xứ Nghệ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cam kết bàn giao đầy đủ, kịp thời mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối; chỉ đạo các ngành, xã Na Ngoi phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng.

Tỉnh sẽ chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất để sớm đưa công trình vào hoạt động hiệu quả, trở thành mái trường của tri thức, của niềm tin, của khát vọng vươn lên cho con em đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh. Ảnh: Báo Nghệ An

Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh” – biểu tượng thiêng liêng thể hiện sự quan tâm của Bác đối với thế hệ trẻ. Tổng Bí thư cùng đoàn công tác tặng nhiều phần quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Na Ngoi.

Ngoài ra, Tổng Bí thư và đoàn công tác đã trao tặng 50 phần quà ý nghĩa cho 50 hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Na Ngoi.

Na Ngoi là xã biên giới giáp với nước bạn Lào, có diện tích 341,25 km2; dân số 9.536 người. Toàn xã có hơn 98% là người dân tộc thiểu số, gồm các dân tộc: Mông, Thái, Khơ Mú. Xã Na Ngoi cách trung tâm tỉnh Nghệ An khoảng 250 km; thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng trọng yếu về an ninh - quốc phòng của tỉnh Nghệ An. Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS là công trình giáo dục trọng điểm, có quy mô diện tích khoảng 5,5 ha, với tổng số vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa. Công trình được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Công trình được đầu tư hiện đại, đồng bộ với 49 lớp học, đầy đủ các hạng mục: phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu tăng gia sản xuất... Công trình không chỉ giúp hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên.