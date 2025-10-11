Tối 10/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam đã dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025) tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành, Thủ đô Bình Nhưỡng.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì buổi lễ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, gửi lời cảm ơn tới các vị khách từ nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế đã đến dự lễ duyệt binh; cảm ơn nhân dân toàn quốc đã làm hết sức mình hướng tới tháng 10 đầy vinh quang.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động Triều Tiên luôn coi sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mà nhân dân đã tự chọn, tự hướng tới như của chính mình; nhân dân Triều Tiên đời đời ghi nhớ và biết ơn quân đội đã hiến thân, hiến máu vì lịch sử vĩ đại của Tổ quốc, vì sự tôn nghiêm và danh dự của quốc gia, vì những thành quả của cách mạng.
Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Quảng trường Kim Nhật Thành nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, được khánh thành vào năm 1954 và được đặt theo tên Chủ tịch Kim Nhật Thành - lãnh tụ sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là một trong những quảng trường lớn nhất thế giới, có sức chứa hơn 100.000 người.
Trước đó, chiều 10/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Vạn Cảnh Đài - quê hương của Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh ra và lớn lên được bảo tồn nguyên trạng, có kiến trúc nhà dân gian truyền thống Triều Tiên với vật liệu gỗ, mái lá, kết cấu vững chắc và giản dị.
Ngôi nhà trưng bày ảnh của ông bà, bố mẹ và các em của Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng các vật dụng sinh hoạt của gia đình như bếp củi, đồ dùng nấu ăn, dụng cụ nông nghiệp, phản ánh cuộc sống bình dị nhưng giàu truyền thống yêu nước, cách mạng của gia đình Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Cũng trong chiều 10/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Bảo tàng Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Chủ thể - nơi thể hiện một cách tổng hợp và trực quan quá trình lịch sử phát triển của nghệ thuật âm nhạc cách mạng Triều Tiên.
Nhân kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong thời gian qua.
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là Tổng Bí thư Kim Jong Un, nhân dân Triều Tiên anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian tới.
Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, phù hợp với lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.