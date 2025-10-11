Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, gửi lời cảm ơn tới các vị khách từ nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế đã đến dự lễ duyệt binh; cảm ơn nhân dân toàn quốc đã làm hết sức mình hướng tới tháng 10 đầy vinh quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động Triều Tiên luôn coi sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mà nhân dân đã tự chọn, tự hướng tới như của chính mình; nhân dân Triều Tiên đời đời ghi nhớ và biết ơn quân đội đã hiến thân, hiến máu vì lịch sử vĩ đại của Tổ quốc, vì sự tôn nghiêm và danh dự của quốc gia, vì những thành quả của cách mạng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Quảng trường Kim Nhật Thành nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, được khánh thành vào năm 1954 và được đặt theo tên Chủ tịch Kim Nhật Thành - lãnh tụ sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là một trong những quảng trường lớn nhất thế giới, có sức chứa hơn 100.000 người.

Trước đó, chiều 10/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Vạn Cảnh Đài - quê hương của Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Ngôi nhà nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh ra và lớn lên được bảo tồn nguyên trạng, có kiến trúc nhà dân gian truyền thống Triều Tiên với vật liệu gỗ, mái lá, kết cấu vững chắc và giản dị.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Vạn Cảnh Đài - quê hương của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ảnh: TTXVN

Ngôi nhà trưng bày ảnh của ông bà, bố mẹ và các em của Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng các vật dụng sinh hoạt của gia đình như bếp củi, đồ dùng nấu ăn, dụng cụ nông nghiệp, phản ánh cuộc sống bình dị nhưng giàu truyền thống yêu nước, cách mạng của gia đình Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Cũng trong chiều 10/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Bảo tàng Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Chủ thể - nơi thể hiện một cách tổng hợp và trực quan quá trình lịch sử phát triển của nghệ thuật âm nhạc cách mạng Triều Tiên.