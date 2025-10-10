Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng Nước Nga Thống nhất, coi đây là nền tảng để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương.

Việt Nam trước sau như một coi Nga là đối tác chiến lược quan trọng, mong muốn cùng Nga mở rộng hợp tác lĩnh vực trụ cột như chính trị, an ninh - quốc phòng, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - nhân văn.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy kênh hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất, hoan nghênh việc giao lưu giữa thế hệ trẻ hai Đảng và hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Nước Nga Thống nhất.

Ông Medvedev chúc mừng những thành tựu ấn tượng của Việt Nam sau 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt Đảng Nước Nga Thống nhất, ông Medvedev chúc Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thành công, tạo cơ sở quan trọng để tiến tới giành được những thắng lợi to lớn hơn, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai lãnh đạo vui mừng nhận thấy, trên cơ sở các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên đang tích cực triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác.

Hai lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể về hợp tác Việt Nam - Nga đến năm 2030 và các thoả thuận đã đạt được; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư.

Hai nước cần tháo gỡ rào cản, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau; tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí - năng lượng, khoa học - công nghệ; tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng; mở rộng hợp tác địa phương, giao thông vận tải.

Việt Nam và Nga cũng cần nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước thăm nhau, thúc đẩy hợp tác năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, đẩy mạnh hợp tác lao động, trong đó có lao động nông nghiệp.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc, APEC, ASEAN.

Thay mặt lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Putin và ông Medvedev sớm thăm lại Việt Nam.

Trước đó, tối 9/10, nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, nổi bật là tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết.

Hợp tác an ninh - quốc phòng được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng vượt bậc; kết nối chiến lược phát triển, nhất là kết nối đường sắt được triển khai mạnh mẽ; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên nâng cao tin cậy chính trị để lan tỏa, dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp tác, tổ chức tốt phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; phát huy vai trò trụ cột của các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, công an.

Về hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư mong hai bên tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, chuyển biến thực sự rõ nét các lĩnh vực hợp tác, từ cam kết thành kết quả, từ tiềm năng thành hiện thực, nhất là trong việc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, tăng xuất khẩu điện sang Việt Nam, dành ưu tiên cao để sớm hoàn thành 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Hai nước cần tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ trở thành điểm sáng hợp tác mới.

Với mong muốn vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư đề nghị hai bên ủng hộ các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng tăng cường giao lưu; tuyên truyền tích cực về tình hữu nghị Việt - Trung và thành quả phát triển của mỗi nước...

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đánh giá cao những đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần đẩy nhanh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng dân ý, kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng trên biển.