Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử ở đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa).

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (14, 15).

Tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử ở đơn vị bầu cử số 12 (gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi).

Ông là người có kinh nghiệm 3 khóa tham gia Quốc hội (13, 14, 15).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng (gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc trúng cử tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lần đầu tiên ông làm đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trong lần bầu cử này trúng cử tại tỉnh Lạng Sơn. Ông có kinh nghiệm 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (14, 15).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trúng cử tại TP Hải Phòng. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trúng cử tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là lần đầu ông làm đại biểu Quốc hội.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trúng cử tại tỉnh Đồng Nai. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử tại tỉnh Đắk Lắk. Ông từng kinh qua 1 khóa làm đại biểu Quốc hội (khóa 14).

Bí thư 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lần đầu làm đại biểu Quốc hội, còn Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tái cử (ông là đại biểu Quốc hội 2 khóa 14, 15).

Danh sách các ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội còn có 3 sĩ quan cấp tướng.

Đó là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng trúng cử tại tỉnh Thái Nguyên - địa bàn ông là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trúng cử tại tỉnh Hưng Yên. Đây là lần đầu ông làm đại biểu Quốc hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trúng cử tại tỉnh Tây Ninh. Ông có 2 khóa tham gia Quốc hội (14, 15).

Ở khối Chính phủ còn có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử tại TP Huế. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trúng cử tại TP Cần Thơ. Đây là lần đầu ông làm đại biểu Quốc hội.

Ở khối Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trúng cử tại tỉnh Bắc Ninh. Ông Chiến đã có 3 khóa tham gia Quốc hội (13, 14, 15).

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử tại Nghệ An, còn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử tại Phú Thọ.

Bên cạnh đó, 3 ủy viên lần đầu tham gia Ban Bí thư cũng đều có tên trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa 16.

Cụ thể, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục là đại biểu Quốc hội của tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trúng cử tại tỉnh Lào Cai, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trúng cử tại tỉnh Lâm Đồng. Đây đều là những nhân sự đã từng tham gia và có kinh nghiệm làm đại biểu Quốc hội.