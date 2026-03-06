Đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra, giám sát đối với Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Trong đợt 1, nội dung giám sát tập trung vào các nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Trong đợt 2, nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế...

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và là nhiệm vụ thường xuyên, được tiến hành ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện nghị quyết để xem xét những chủ trương, chính sách của Đảng khi đi vào thực tiễn có vấn đề gì cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh không, có những vấn đề gì tốt, hay, có thể trở thành bài học để nhân rộng hay không.

Với đặc thù Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cả nước, Tổng Bí thư mong muốn, thông qua kiểm tra, giám sát sẽ làm rõ những ưu điểm của Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội trong việc lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, tháo gỡ những nút thắt, những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách.

Việc kiểm tra, giám sát cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế; đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước, để Quốc hội thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Ảnh: QH

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư yêu cầu đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, thời gian thực hiện kế hoạch kiểm tra trong tháng 3 là rất ngắn, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhất là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang được triển khai khẩn trương. Đồng thời, Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 với nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, tạo điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng bộ Quốc hội nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, trách nhiệm đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết; chỉ thị của Đảng...

Ngay sau Đại hội 14, Đảng ủy Quốc hội đã khẩn trương lãnh đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, đảm bảo nghiêm túc, bài bản, khoa học theo định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Quốc hội bằng hình thức phù hợp.

Với nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng ủy Quốc hội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đồng bộ, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các tổ chức đảng trực thuộc và các đơn vị liên quan sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và làm việc theo yêu cầu của đoàn.