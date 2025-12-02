Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; đại diện các bộ, ban, ngành và các địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã sang tham dự và chia vui với đất nước Lào anh em.

Tại buổi lễ, đọc diễn văn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nêu rõ cách đây 50 năm, chính tại địa điểm này là nơi tập hợp đông đảo lực lượng là nhà cách mạng và nhân dân Lào yêu nước để giành chính quyền tại thủ đô Vientiane, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân và phong kiến, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nói: Từ sự kiện lịch sử vĩ đại này “đã làm cho vận mệnh của đất nước và xã hội của chúng ta thay đổi sâu sắc và mở ra kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước vô cùng yêu dấu của chúng ta, tiến bước nhanh chóng và vững mạnh theo con đường độc lập, tự chủ, thống nhất và thịnh vượng, bảo đảm người dân các dân tộc Lào có đời sống ấm no, tự do và hạnh phúc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt hoan nghênh, chân thành cảm ơn và vô cùng biết ơn các nước bạn bè gần xa, đối tác phát triển, tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức xã hội đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Lào trong suốt 50 năm qua.

Lào đã khẳng định vững chắc bản chất, truyền thống cách mạng là bài học trong việc tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đó là: “Kiên định lý tưởng chủ nghĩa xã hội, phát huy đoàn kết toàn dân để hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh, xây dựng chủ nghĩa xã hội phải xuất phát từ người dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực Nhà nước thực sự là của dân và nguyện làm hết sức mình vì hạnh phúc của dân”.

Theo lãnh đạo Lào, đây là lý tưởng kiên định, trước sau như một của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và là khát vọng của nhân dân Lào. Thế hệ trẻ kế cận cần tiếp tục kiên định để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo đất nước vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trước tình hình khu vực và thế giới đang và sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, sâu sắc, toàn diện với nhiều thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết, Lào sẽ tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển, phát huy mối quan hệ và hợp tác với các nước bạn bè, đối tác phát triển.

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Đất nước Lào phấn đấu đạt mục tiêu lớn trong việc tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân được nêu tại Cương lĩnh chính trị của Đảng “Đến năm 2055, kỷ niệm 100 năm Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào phát triển có thu nhập trung bình cao, có hệ thống chính trị vững mạnh, có nền tảng kinh tế hiện đại, lực lượng sản xuất được phát triển toàn diện, có mối quan hệ sản xuất phù hợp và tiến bộ, đời sống của người dân các dân tộc Lào cơ bản được bảo đảm, tiến tới đời sống ấm no”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, kết quả và chiến thắng trong suốt 50 năm bằng cả tính mạng và lý tưởng kiên trung, nhất quán của các thế hệ kế tục đến muôn đời sau.

Tiếp đó là lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng vũ trang; các bộ, ban, ngành; các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội diễn ra hoành tráng, trang nghiêm, thể hiện sinh động những thành tựu của Lào đã giành được trong suốt 50 năm qua.