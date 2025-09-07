Sáng 7/9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970 - 7/9/2025), ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu xem trưng bày tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự có các ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; cùng lãnh đạo các Đài Phát thanh Truyền hình, báo chí Trung ương và địa phương; Đại sứ, Phó đại sứ các nước và đại diện các cơ quan hợp tác quốc tế tại Việt Nam.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Lâm; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đài qua các thời kỳ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; các gương mặt nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam tiêu biểu.

Các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và một số tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành Trung ương, tập đoàn, doanh nghiệp gửi lẵng hoa chúc mừng.

Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cho biết từ giữa năm 1967, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Tuyên huấn Trung ương đã chuẩn bị cho ra đời ngành truyền hình Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau nhiều nỗ lực vượt khó, tối 7/9/1970, buổi phát hình thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra thành công, đánh dấu sự ra đời của ngành truyền hình Việt Nam, đáp ứng lòng mong mỏi của Bác lúc sinh thời và nguyện vọng của nhân dân.

55 năm qua là một hành trình vất vả gian lao, nhưng đầy tự hào, vinh quang của các thế hệ những người làm truyền hình Việt Nam. Qua ống kính của Đài Truyền hình Việt Nam, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam hiện lên sinh động, chân thực: từ những trang sử hào hùng, những thành tựu đổi mới, đến những câu chuyện đời thường giàu tính nhân văn, các chương trình văn hóa, văn nghệ, giải trí đậm đà bản sắc và mang âm hưởng hiện đại, ngang tầm quốc tế.

Hàng chục vạn tác phẩm báo hình đã góp phần chuyển tải đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài, phản ánh trung thực, sinh động tình hình trong nước và trên thế giới, góp phần quan trọng định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận và xây dựng niềm tin xã hội, khích lệ tinh thần đoàn kết, cổ vũ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên truyền hình đã không quản hiểm nguy, có mặt ở những nơi tuyến lửa chiến tranh, vùng bão lũ, tâm dịch, để mang đến nhân dân những hình ảnh kịp thời, chân thực và cảm động nhất.

Với những cống hiến bền bỉ, Đài Truyền hình Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Lao động hạng Nhất...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng các đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và lễ ra mắt, phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường vẻ vang, với nhiều dấu ấn đầy tự hào của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh suốt 55 năm qua, từ điều kiện kỹ thuật thô sơ, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát triển thành đài quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, nòng cốt, đa phương tiện tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao dân trí; nói lên tiếng nói của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc, các chương trình, tác phẩm của Đài truyền hình Việt Nam đã phản ánh khách quan, nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ đổi mới, lan tỏa nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn". Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư chỉ rõ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển như vũ bão; tình hình địa chính trị, địa kinh tế biến chuyển không ngừng; cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia gay gắt, nguy cơ xung đột vũ trang, bùng phát điểm nóng có thể diễn ra bất ở thời điểm nào, tin tức thời sự chuyển động cuồn cuộn... những điều ấy càng làm cho thông tin trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của nhân loại, là nguồn sức mạnh chiến lược, là tài nguyên đặc biệt, là sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, sự nghiệp báo chí - truyền thông nói chung và Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng đứng trước thời cơ lớn và thách thức gay gắt.

Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện mũi nhọn của quốc gia, phải ngày càng khẳng định bản lĩnh, là trụ cột kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn.

Phấn đấu trở thành một trong những đài truyền hình hàng đầu khu vực

Tổng Bí thư đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Đài Truyền hình Việt Nam phải là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng đi đầu trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Với vị thế mới, yêu cầu mới trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, Đài Truyền hình Việt Nam phải xác định là đài truyền hình quốc gia với những mục tiêu cụ thể, kiên định đồng hành cùng các đường lối của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân.

Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông công nghệ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giàu khát vọng cống hiến; đặc biệt, chống chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng; xứng đáng là chiến sỹ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số.

Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

Đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân đều được tiếp cận kịp thời và thụ hưởng truyền hình hàng ngày. Đặc biệt, trong môi trường báo chí - truyền thông đặc thù, sự sáng tạo ấy luôn gắn liền với nguyên tắc kỷ luật. Đó là kỷ luật trong thông tin, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, khách quan; kỷ luật trong ý thức chính trị, kiên định trong tư tưởng, không để bị tác động bởi những thông tin sai trái, thù địch; và kỷ luật trong tác phong nghề nghiệp, giữ gìn hình ảnh người làm báo cách mạng mẫu mực.

Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định vai trò của Đài Truyền hình Việt Nam góp phần dẫn dắt, nâng cao thị hiếu, thẩm mỹ, trình độ hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

Đài Truyền hình Việt Nam cần góp phần hình thành hệ giá trị yêu nước, nhân ái, trung thực, đoàn kết, sáng tạo - làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tiếp tục tăng cường các chương trình có tính chính luận cao, các tuyến tin bài phản bác, đấu tranh luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động thực hiện mô hình xã hội hóa, liên kết hợp tác và không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ, sáng tạo chương trình, nhiều nội dung hấp dẫn để người dân được hưởng thụ văn hóa, giải trí lành mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; hướng tới trở thành Tổ hợp truyền thông công nghệ số quốc gia hiện đại, vận hành theo mô hình tích hợp, số hóa toàn diện, dẫn đầu trong sản xuất và phân phối nội dung chất lượng cao, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ công chúng trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ truyền thông quốc tế.

Tổng Bí thư căn dặn tiếp tục giữ gìn và vun đắp tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đài; nêu cao ý chí, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hành động quyết liệt, hiệu quả để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Tập thể lãnh đạo các cấp trong Đài phải là hạt nhân chính trị, vững mạnh, trong sạch, gương mẫu. Biến tinh thần đoàn kết thành nguồn lực nội sinh, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đài và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực xã hội để phát triển bền vững; phấn đấu trở thành một trong những đài truyền hình hàng đầu trong khu vực, có uy tín trên trường quốc tế.

Đài tập trung xây dựng kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today trở thành một kênh truyền hình đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp, hấp dẫn, có bản sắc riêng, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh mới của đất nước, Đài Truyền hình Việt Nam cần vươn mình mạnh mẽ, phát triển bền vững theo hướng đổi mới, sáng tạo, lấy chuyển đổi số toàn diện làm động lực và đổi mới nội dung làm trọng tâm; mong muốn, tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng; nỗ lực nhiều hơn nữa để Đài thực sự trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu, hàng đầu khu vực, có uy tín trên thế giới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong đổi mới nội dung tuyên truyền, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất các chương trình truyền hình, các hoạt động thiện nguyện, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cũng tại buổi lễ, kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today đã chính thức được ra mắt.

Kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ để cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.

Sự ra đời của Vietnam Today là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và thành tựu phát triển tới bạn bè quốc tế; là cầu nối giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu sâu và hiểu toàn diện về Việt Nam.

