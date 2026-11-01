Tổng Giám đốc đơn vị thành viên của TKV bị khởi tố; 'vua thép’ Trần Đình Long và loạt doanh nghiệp đón lực đẩy mới từ đầu tư công; 'khách MB đột nhiên có tài khoản bán hàng rong'; giảm 30% thuế thu nhập cá nhân... là những tin tức chú ý trong tuần.

TGĐ đơn vị thành viên của TKV bị khởi tố: Thu nhập 100 triệu/tháng, công ty lãi khủng

Theo thông tin Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico - mã: KSV) công bố ngày 30/10, doanh nghiệp đã nhận được quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ để điều tra về tội "Nhận hối lộ", theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

HĐQT Vimico cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Tuệ kể từ ngày 29/10/2026.

Trước khi bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", ông Tuệ nhận thu nhập hơn 100 triệu mỗi tháng. Vimico dưới thời ông Tuệ điều hành đạt doanh thu và lợi nhuận khủng.

Giá điện giảm về 2.159 đồng/kWh từ ngày 1/11

Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, theo thông báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Bộ Công Thương cũng vừa ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Trong đó, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Đây là lần điều chỉnh giảm giá điện đầu tiên sau hơn 3 năm tăng liên tục.

Giá xăng giảm mạnh

Tại kỳ điều hành ngày 29/10, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng 521 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.246 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên mức tối đa 23.596 đồng/kg.

Tuy nhiên, sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được hạ về 0 theo Nghị quyết 45/2026/NQ-CP, giá xăng đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh.

Theo đó, từ 0h ngày 1/11, giá bán lẻ xăng E5RON92 hạ 1.804 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh về 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít.

'Vua thép’ Trần Đình Long và loạt doanh nghiệp đón lực đẩy mới từ đầu tư công

Tốc độ giải ngân đầu tư công đang được đẩy mạnh, hướng tới kế hoạch hơn 1,07 triệu tỷ đồng năm 2026. Dòng vốn này không chỉ kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng, đặc biệt là ngành thép.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đạt doanh thu gần 62.700 tỷ đồng trong quý III, tăng 70% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt hơn 171.500 tỷ đồng, tăng 54%, còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 23.700 tỷ đồng, tăng 104%. Như vậy, Hòa Phát đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và 108% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

CTCP Thép Nam Kim (NKG) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện. Trong quý III, doanh thu đạt khoảng 5.472 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 127,66 tỷ đồng, tăng 157,7%. Lợi nhuận gộp tăng 175%, đạt 495 tỷ đồng, trong khi biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,8% lên 9%.

29 ngân hàng giảm lãi suất huy động, có nơi giảm tới 0,7 điểm phần trăm

Hàng loạt ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đặc biệt sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp giảm mặt bằng lãi suất.

Theo thống kê của VietNamNet dựa trên các biểu lãi suất được công bố trong tháng 10/2026, có 29 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở ít nhất một kỳ hạn hoặc một hình thức gửi tiền.

Xôn xao 'khách MB đột nhiên có tài khoản bán hàng rong': Ngân hàng giải thích sao?

Hình ảnh tài khoản MB của hộ kinh doanh lưu động, xe bán hàng, bán hàng rong.

Mạng xã hội trong mấy ngày qua xôn xao thông tin nhiều khách hàng có tài khoản thanh toán tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) “tố” ngân hàng tự ý mở tài khoản hộ kinh doanh với những ngành nghề khác nhau như: Lái xe công nghệ, bán hàng rong, cửa hàng kinh doanh,...

Nhiều người chia sẻ hình ảnh trên ứng dụng MBBank có dấu hiệu tài khoản hộ kinh doanh, có ý kiến cho biết là khách hàng Priority của MB nhưng bất ngờ thấy thông tin là tài khoản hộ kinh doanh “bán hàng rong”.

Theo tìm hiểu, sự việc này xuất phát từ việc hiển thị thông tin cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên ứng dụng MBBank. Chiều 30/10, phía MB đã chính thức phát đi thông cáo khẳng định việc mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán, bao gồm mã thanh toán VietQR, được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình của ngân hàng.

“MB khẳng định việc mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán, bao gồm mã thanh toán VietQR, được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình của ngân hàng.

Doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm, được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân

Chính phủ ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2026 và 2027.

Cục Thuế chỉ đạo không để người dân phải đi lại nhiều khi nộp thuế đất phi nông nghiệp

Chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhiều cư dân chung cư mới phát hiện chưa kê khai nghĩa vụ thuế dù đã mua nhà từ nhiều năm trước.

Cục Thuế yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố chuẩn hóa dữ liệu, giải quyết kịp thời phản hồi, không để người dân phải đi lại nhiều lần khi thực hiện nghĩa vụ thuế đất phi nông nghiệp.

Hơn 2,5 triệu người nộp thuế có thể được xóa tiền chậm nộp; chưa tạm hoãn xuất cảnh người bị mạo danh lập DN

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất xóa khoảng 1.450 tỷ đồng nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025, đồng thời có cơ chế xóa tiền chậm nộp có điều kiện đối với người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Bộ Tài chính đề xuất loạt chính sách đặc thù như giảm tới 70% tiền phạt chậm nộp hồ sơ, chưa tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân bị mạo danh thông tin thành lập doanh nghiệp trái phép.

Ngân hàng Nhà nước giải thích việc kiểm soát rửa tiền với tiền bán chứng khoán, cổ tức

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng giao dịch rút tiền từ bán chứng khoán và nhận cổ tức vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật phòng, chống rửa tiền, do đây có thể là giai đoạn hợp thức hóa tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.

Giá lợn hơi giảm xuống đáy, siêu thị có loại vẫn bán 280.000 đồng/kg

Người chăn nuôi đang chịu thua lỗ nặng khi giá lợn hơi giảm không thấy đáy. Hiện giá lợn hơi trung bình phổ biến ở mức 44.000-48.000 đồng/kg, tùy nơi. Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Trái ngược với giá lợn hơi xuất chuồng, tại chợ và siêu thị ở Hà Nội, thịt lợn vẫn có giá bán khá cao. Đơn cử, tại một số hệ thống siêu thị lớn, thịt đùi lợn có giá 138.000 đồng/kg, thịt nạc xay giá 140.000 đồng/kg, chân giò rút xương có giá 174.000 đồng/kg, thịt ba chỉ gần 200.000 đồng/kg.

Sườn thăn là mặt hàng có giá cao nhất, được một hệ thống siêu thị niêm yết ở mức 280.000 đồng/kg.

Trái cây Trung Quốc siêu rẻ: Nho sữa 22.000 đồng/kg, táo mật chỉ 11.000 đồng

Theo thống kê của Cục Hải quan, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung rau quả lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ thị trường này đạt khoảng 1 tỷ USD, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 42% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam.

Trên thị trường, nhiều loại trái cây Trung Quốc được người bán quảng cáo là hàng “thượng hạng”, “VIP” nhưng có giá khá thấp, phổ biến khoảng 10.000-25.000 đồng/kg.

Nho sữa Trung Quốc được rao bán theo thùng với giá khoảng 22.500 đồng/kg, trong khi một số loại táo mật có giá chỉ từ 11.000 đồng/kg. Mức giá thấp khiến nhiều người bất ngờ, trong khi lượng rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh.

iPhone Duo bị đẩy giá lên 80 triệu đồng

iPhone Duo bắt đầu có hàng tại Việt Nam từ ngày 23/10/2026. Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận, một số hệ thống bán lẻ như TopZone, FPT Shop và CellphoneS hiện không còn suất đặt mua iPhone Duo trên website. Tình trạng khan hàng khiến người mua khó tiếp cận sản phẩm theo giá niêm yết, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường mua bán sang tay đẩy giá lên cao.

Chỉ một ngày sau khi mở bán chính thức tại Việt Nam, iPhone Duo bản 256GB được rao bán lại với giá 74-80 triệu đồng, cao hơn giá niêm yết 9-15 triệu đồng. Một số phiên bản dung lượng cao cũng được chào bán với mức giá chênh hàng chục triệu đồng.

Nguyên nhân chính khiến iPhone Duo bị đội giá là nguồn cung đợt đầu hạn chế so với nhu cầu thị trường. Theo thông tin được ghi nhận, Việt Nam chỉ được cung ứng khoảng 5.000 chiếc trong đợt mở bán đầu tiên.

Kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục, vượt mốc 1.000 tỷ USD sau 10 tháng

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ước tính, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 1.011 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025, chính thức lập kỷ lục lịch sử khi vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Riêng tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, với kim ngạch ước đạt 499 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 27,4%, tạo động lực tích cực để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 15-16% cả năm 2026.