Cổ phiếu PNJ tuột dốc vì vụ lùm xùm kim cương, Tổng giám đốc có hành động mới

Lãnh đạo CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Theo thông tin công bố, ông Phan Quốc Công, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PNJ vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, vừa đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ sau vụ việc lùm xùm liên quan tới kim cương tại doanh nghiệp này.

Trong khi đó, nhóm quỹ thuộc VinaCapital đã bán gần 3,1 triệu cổ phiếu của PNJ trong phiên giao dịch ngày 8/7, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,99% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Cổ phiếu PNJ đã giảm 35% sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Trong đó có đối tượng Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ thuộc PNJ.

PNJ cho biết đã triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab. Đồng thời, HĐQT đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt, với sự tham gia của hai thành viên độc lập HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo P-Lab.

Cổ phiếu 'đại gia' một thời sắp hủy niêm yết sau khi lãnh đạo bị khởi tố

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG) thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu BCG.

Theo đó, hơn 880,21 triệu cổ phiếu BCG sẽ bị hủy niêm yết, tương ứng giá trị chứng khoán theo mệnh giá hơn 8.802 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 15/7/2026, trong khi ngày giao dịch cuối cùng là 9/10/2025.

Một dự án của Bamboo Capital. Ảnh: BCG

Ngân hàng điều chỉnh mã PIN Soft OTP từ 4 số lên 6 số

Ngân hàng VietinBank vừa gửi thông báo đến khách hàng từ ngày 16/7/2026 sẽ điều chỉnh mã PIN Soft OTP từ 4 số lên 6 số theo quy định của NHNN.

VietinBank đề nghị khách hàng đổi mã PIN tại mục Cài đặt Soft OTP trước thời điểm áp dụng để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

DN, hộ kinh doanh lập ‘hai sổ kế toán’ để trốn thuế có thể bị xử lý hình sự

Ban Pháp chế (Cục Thuế) vừa ban hành sổ tay hướng dẫn phòng, chống việc sử dụng hai hệ thống sổ kế toán tài chính, đồng thời cảnh báo doanh nghiệp, hộ kinh doanh về các chế tài nghiêm khắc đối với hành vi lập “hai sổ” để trốn thuế.

Cục Thuế cảnh báo hành vi lập “hai sổ kế toán” để che giấu doanh thu, trốn thuế có thể bị truy thu thuế, xử phạt tới 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp, thậm chí bị xử lý hình sự.

Thông tin mới về cơ chế hỗ trợ tiền cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), cho biết Bộ Công Thương được Chính phủ giao xây dựng quyết định ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.

Trong dự thảo, bộ này đề xuất chính sách hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước và tạo điều kiện để các hộ dân vay vốn ưu đãi đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính phản hồi chưa bố trí được nguồn ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ. Còn về cơ chế tín dụng, vẫn có ý kiến khác nhau về đơn vị cho vay. Vì vậy, quyết định đến nay vẫn chưa được ban hành.

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo từng vùng?

Bộ Tài chính vừa trả lời về đề nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân hàng năm hoặc hàng quý phù hợp với tình hình kinh tế và mức sống của người dân từng vùng.

Theo đó, từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng, còn mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. So với kỳ tính thuế năm 2025, cả hai mức giảm trừ đều tăng khoảng 1,4 lần.

Bên cạnh đó, mức giảm trừ được tính toán trên cơ sở đánh giá nhiều yếu tố, vừa bảo đảm thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vừa để đảm bảo linh hoạt, chủ động điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.