Quốc hội sáng nay nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, dự thảo luật lược bỏ quy định liên quan đến cấp huyện trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; điều chỉnh thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo mô hình tổ chức mới của chính quyền địa phương, của TAND, VKSND, hệ thống cơ quan thanh tra.

Dự thảo bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, công dân được lựa chọn hình thức tiếp công dân trực tiếp hoặc tiếp công dân trực tuyến.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Ảnh: Quốc hội

Dự thảo nêu, việc tiếp công dân trực tuyến cần tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; đảm bảo giữ bí mật và an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật. Biên bản làm việc, dữ liệu, tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tiếp công dân trực tuyến được bảo đảm, có giá trị pháp lý và là căn cứ để giải quyết vụ việc.

Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại địa điểm tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này bảo đảm đồng bộ với quy định về tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy tại Quy định số 11 của Bộ Chính trị và phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền cấp xã hiện nay.

Thẩm tra nội dung trên, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành với quy định tiếp công dân trực tuyến nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ đánh giá thêm về hiệu quả của việc triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến thời gian qua.

Dự thảo luật sửa đổi, hoàn thiện thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp.

Chủ tịch cấp xã cũng giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do UBND cấp xã quản lý trực tiếp.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

Dự thảo luật quy định người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phải cung cấp thông tin định danh để tránh mạo danh. Cụ thể, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi đến nơi tiếp công dân có nghĩa vụ “nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc số định danh hoặc số hộ chiếu; trường hợp được người khiếu nại ủy quyền hợp pháp thì phải có giấy ủy quyền”.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra tán thành, song có ý kiến đề nghị làm rõ hơn các trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, chưa được coi là công dân Việt Nam có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tiếp công dân không.

Ý kiến này đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể trong luật để tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các đối tuợng này.