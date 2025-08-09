Theo TASS, tạp chí Time của Mỹ ngày 8/8 đã công bố bài phỏng vấn với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Tại đây, ông Lukashenko tuyên bố sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo của đất nước.

"Tôi nghĩ rằng chính sách của Tổng thống tiếp theo sẽ khác biệt với mình, nhưng hy vọng chúng được xây dựng trên những gì đã có, và hướng tới việc phát triển đất nước một cách vững chắc", ông Lukashenko trả lời khi được hỏi về người kế nhiệm trong tương lai.

Giới quan sát nhận định, đây được coi là một động thái tương đối bất ngờ, bởi ông Lukashenko là nhà lãnh đạo đầu tiên và duy nhất của Belarus sau khi nước này giành được độc lập. Ông Lukashenko đã làm Tổng thống 6 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1994 đến nay, và sẽ lãnh đạo Belarus cho tới khi cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra vào năm 2030.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Lukashenko cũng đưa ra một số nhận xét về cuộc xung đột Ukraine, khẳng định ông sẵn sàng tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Đầu tiên, Nga không thể bị đánh bại tại Ukraine, nhưng Ukraine thì có thể. Chúng ta không nên để kịch bản này xảy ra, hãy cùng đi tới một thỏa thuận", ông Lukashenko nói.

Theo ông Lukashenko, nếu Nga và Ukraine đàm phán thận trọng và đưa ra một số nhượng bộ nhất định, thì việc đạt được hòa bình lâu dài là hoàn toàn khả thi.

"Tôi hy vọng thỏa thuận chấm dứt xung đột sẽ không bao gồm điều khoản về một vùng phi quân sự (DMZ). Mong rằng Nga và Ukraine sẽ có một đường biên giới bình thường", ông Lukashenko chia sẻ.

Trong ngày 8/8, Tổng thống Lukashenko cũng điện đàm với Tổng thống Putin để trao đổi về cuộc gặp giữa chủ nhân Điện Kremlin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.