Tổng thống Cameroon Paul Biya. Ảnh: Instagram zimcelebs_official

Các hãng thông tấn BBC và CNN đưa tin, ông Biya lên nắm quyền từ năm 1982 và bãi bỏ nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2008. Ông đã giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ với 53,7% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử lãnh đạo Cameroon năm nay.

Quyết định tái tranh cử nhiệm kỳ 7 năm của ông Biya trước đó đã gây ra tranh cãi. Vị tổng thống này hiếm khi triệu tập họp nội các đầy đủ hoặc công khai giải quyết các vấn đề phức tạp.

Ông Biya đóng vai trò như một người cân bằng tại một quốc gia phức tạp với những khác biệt lớn về xã hội, vùng miền và ngôn ngữ. Tại một quốc gia mà những năm đầu sau độc lập được đánh dấu bằng những cuộc tranh luận về chủ nghĩa liên bang và căng thẳng về hình thức thống nhất quốc gia, ông Biya đã thành lập các chính phủ bao gồm đại diện của nhiều nền tảng khác nhau.

Mặc dù đôi khi bị Quỹ Tiền tệ quốc tế và các "chủ nợ" quốc tế khác gây sức ép nhưng chính quyền của ông Biya đã ngăn chặn được thảm họa nợ và dần củng cố tài chính quốc gia trong những năm gần đây.

Ngoài ra, trong thập niên qua, ông Biya ngày càng giống một nhà quân chủ, vị lãnh đạo mang tính biểu tượng, có thể quyết định một vài vấn đề quan trọng nhưng để những người khác định hướng hầu hết các lĩnh vực chính sách.